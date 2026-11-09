Muse, la IA de Meta que llega a México: qué hace, cómo funciona y cuánto cuesta

Si usas Instagram, WhatsApp o Facebook seguro has visto publicidad referente a una inteligencia artificial denominada Muse, que en realidad se trata del agente de IA diseñado por Meta, la empresa dueña de las redes sociales antes mencionadas y que busca convertirse en tu asistente para hacer el trabajo pesado mientras tu dedicas tu tiempo a otras cosas.

Muse no es similar a Gemini o ChatGPT, ya que su misión no es generar solo respuestas de texto, sino tener la capacidad de ayudarte en diferentes tareas, algunas de ellas incluso en un segundo plano mientras tu dedicas tu tiempo a otras labores.

Entre sus funciones principales, la plataforma permite:

Navegar por páginas web, rellenar formularios y comparar productos o precios en tiempo real.

Gestionar y coordinar agendas, reservas de vuelos o itinerarios completos de viajes.

Organizar finanzas personales, detectar cobros dobles y dar seguimiento a compras o pendientes.

Crear documentos, generar imágenes y configurar recordatorios automatizados.

Cuando el asistente termina la labora te envía una notificación para informarte de que la ha concluido o solicitarte la confirmación final.

¿Cómo funciona Muse y con qué aplicaciones se conecta en México?

El usuario interactúa con Muse en español y puede personalizar su nombre, personalidad y tono de comunicación. La herramienta aprende de los patrones de uso del usuario para adaptar sus recomendaciones cotidianas.

Una de sus grandes cualidades es que puede conectarse a otros servicios como Gmail, Google Calendar, Instagram y WhatsApp, para actualizar tu agenda, enviar mensajes o correos, todo ello con tu permiso previo.

Además, puede realizar compras o buscar información en aplicaciones locales de cines, tiendas departamentales o de aplicaciones de transporte o envío de comida, entre otras.

¿Cómo puedo usar Muse?

Muse está disponible para mayores de 18 años a través del portal oficial muse.ai, así como en sus aplicaciones para dispositivos iOS y Android.

El plan básico no tiene costo y, por ahora, las versiones con mayor número de tokens están en cero pesos, pero esto seguramente cambiará.

En Estados Unidos el plan Power cuesta 20 dólares al mes con 500 millones de tokens semanales. El plan Maximum vale 100 dólares al mes con 3,000 millones de tokens semanales.