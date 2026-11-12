Bizarrap anuncia que sus famosas BZRP Music Sessions están llegando a su fin

Bizarrap sorprendió a sus seguidores con una noticia sobre el futuro de uno de los proyectos que lo llevó a convertirse en uno de los productores más reconocidos de la música urbana. Durante la ceremonia de los Latin Grammy 2026, el argentino anunció que sus populares Music Sessions tienen una fecha de cierre y que el formato llegará a su fin.

La revelación ocurrió este jueves 12 de noviembre, luego de que el productor recibiera el gramófono a Mejor Canción Urbana por su trabajo junto a Daddy Yankee. Al subir al escenario para agradecer el reconocimiento, aprovechó el momento para hablar sobre el significado que ha tenido este proyecto en su carrera.

Foto: Instagram bizarrap

Primero le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mi criterio. Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida y hasta ahora está llegando a su fin", expresó.

Sus palabras generaron sorpresa entre los asistentes y sus seguidores, pues las sesiones se convirtieron en un escaparate internacional para músicos de distintos géneros, quienes encontraron en el estudio del argentino una oportunidad para mostrar nuevas propuestas.

Foto: Instagram bizarrap

¿Cuándo será la última Bizarrap Music Session?

La despedida de este formato no tomó completamente desprevenidos a sus seguidores. Desde finales de 2025, Bizarrap comenzó a incorporar la terminación "/66" en la numeración de sus lanzamientos, un detalle que despertó especulaciones sobre la cantidad de colaboraciones que tenía contempladas.

Con su reciente declaración en los Latin Grammy, el productor dejó claro que la sesión número 66 será la última de esta etapa musical. Por ahora, todavía quedan varias entregas antes de alcanzar esa cifra, pues una de las colaboraciones más recientes es la que realizó con Myke Towers, identificada como la 42/66.

Durante su agradecimiento, Bizarrap también recordó con emoción cómo fue trabajar con Daddy Yankee, una de las figuras más importantes del reguetón.

Yo lo vi en el estudio, grabando en mi micrófono, y no lo podía creer, sinceramente. Y ahora me emociono de solo pensarlo", explicó.

¿Por qué Bizarrap decidió ponerle fin a sus sesiones?

Más allá de los éxitos y las reproducciones que acumularon sus colaboraciones, el argentino destacó que la esencia de las Music Sessions siempre fue brindar oportunidades a intérpretes con diferentes niveles de reconocimiento.

El productor explicó que su intención era construir un espacio en el que los músicos pudieran mostrar su identidad y propuesta artística, sin que su popularidad fuera un requisito para participar.

El formato de Bizarrap Music Sessions siempre trató de dar identidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o están consagrados", señaló.

Bizarrap

Antes de concluir su intervención, también hizo un llamado para seguir impulsando a los nuevos talentos y mantener abiertas las oportunidades dentro de la industria musical.

"Sigamos abriendo las puertas a todos los artistas jóvenes. Muchísimas gracias", concluyó.

— @bizarrap OFICIALMENTE 5x GRAMMY WINNER. “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee – VENCEDOR do premio Melhor Canção Urbana. Como é ter 5 Grammys Biza? https://t.co/FcCdzh1dDK — Bizarrap Brasil 🇧🇷 | Averigua Bien (@bizarrapbrasil) November 12, 2026

¿Cómo comenzaron las Bizarrap Music Sessions?

Detrás del nombre artístico de Bizarrap se encuentra Gonzalo Julián Conde, productor, compositor y DJ argentino nacido el 29 de agosto de 1998 en Ramos Mejía. Su carrera comenzó a tomar fuerza con producciones vinculadas al freestyle y al trap de su país, hasta desarrollar un formato propio que terminó conquistando a la audiencia internacional.

Las BZRP Music Sessions, surgieron como grabaciones realizadas en un estudio y poco a poco se transformaron en una plataforma reconocida mundialmente. Por su micrófono han pasado figuras como Shakira, Quevedo, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Residente y Natanael Cano, entre muchos otros.

Ahora, con el anuncio de su despedida, queda por descubrir quiénes serán los artistas que acompañarán a Bizarrap en las últimas entregas de un proyecto que marcó un antes y un después en su carrera y en la música urbana.