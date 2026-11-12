Wildwood lanza nuevo tráiler de su doblaje en español tras críticas a las voces originales

La polémica por el doblaje en español de Wildwood: El bosque salvaje continúa dando de qué hablar. Después de las críticas que recibió la primera versión en español, la película animada presentó un nuevo avance con las voces de un elenco renovado, decisión que busca ofrecer una alternativa al público mexicano que manifestó su inconformidad con las interpretaciones originales.

Este 12 de noviembre, Cinemex anunció la disponibilidad de la nueva versión del doblaje en sus salas, luego de que Imagem Films México confirmara dos días antes que realizaría una segunda grabación para la película de LAIKA Studios.

El cambio llega después de una controversia que involucró a Macarena García y Natalia Téllez, así como al creador de contenido Javier Ibarreche, quienes participaron en el primer doblaje y recibieron numerosos comentarios negativos en redes sociales.

¿Quiénes son los nuevos actores de doblaje de Wildwood?

Wildwood lanza nuevo tráiler de su doblaje en español. Tráiler oficial

Imagem Films México confirmó que la nueva versión contará con tres cambios en su reparto principal. En esta ocasión, Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim serán los encargados de interpretar a los personajes que anteriormente tuvieron las voces de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.

El reparto quedó conformado de la siguiente manera:

Prue McKeel: Danna Alcalá sustituye a Macarena García.

Danna Alcalá sustituye a Macarena García. Alexandra Svik: Erica Edwards sustituye a Natalia Téllez.

Erica Edwards sustituye a Natalia Téllez. Brendan, el Rey Bandido: Erick Selim sustituye a Javier Ibarreche.

Erick Selim sustituye a Javier Ibarreche. Curtis Mehlberg: Emilio Treviño conserva su participación en el personaje.

La incorporación de estos actores representa una apuesta por intérpretes con experiencia en el doblaje. Danna Alcalá cuenta con una trayectoria en producciones animadas y recibió el Premio Bravo a Mejor Actriz de Doblaje de Dibujos Animados en 2023. Por su parte, Erica Edwards tiene más de tres décadas de experiencia y es conocida por interpretar a Tigresa en la franquicia Kung Fu Panda.

Erick Selim también cuenta con participaciones en diferentes producciones de animación y anime, mientras que Emilio Treviño, quien permanece en el reparto, es reconocido por dar voz a Miles Morales en las películas animadas de Spider-Man.

Cambio en el reparto original de voces

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La controversia comenzó después del estreno de Wildwood: El bosque salvaje en México, el pasado 29 de octubre. Aunque la producción generó expectativas por tratarse de una nueva película de LAIKA Studios, una parte de los espectadores centró su atención en las voces seleccionadas para la versión en español.

Las principales críticas estuvieron dirigidas a Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche. Algunos usuarios consideraron que sus interpretaciones carecían de la expresividad necesaria para transmitir las emociones de los personajes.

En el caso de Ibarreche, los comentarios se concentraron especialmente en su interpretación de Brendan, el Rey Bandido, mientras que a Téllez le cuestionaron el tono de voz utilizado en determinadas escenas. García también recibió observaciones sobre la interpretación de Prue McKeel.

Las opiniones se extendieron por distintas plataformas digitales y terminaron convirtiéndose en una discusión sobre la contratación de celebridades e influencers para proyectos de doblaje, frente a las oportunidades laborales de los actores especializados.

La inconformidad también llegó a Change.org, donde espectadores impulsaron una petición dirigida a LAIKA Studios para solicitar un nuevo doblaje latinoamericano.

La iniciativa reunió más de 14 mil firmas y planteó la necesidad de contar con intérpretes especializados para dar voz a los personajes de la película.

Imagem Films confirmó nuevo doblaje

El pasado 10 de noviembre, Imagem Films México confirmó oficialmente la realización de una nueva versión del doblaje. En su posicionamiento, la distribuidora explicó que la primera grabación se había desarrollado conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos para el proyecto.

También señaló que la nueva alternativa responde a la disposición de escuchar las opiniones de los espectadores y ofrecerles otra opción para disfrutar de la película.

La empresa aclaró que esta decisión no busca desacreditar el trabajo de quienes participaron en el doblaje original ni invalidar el proceso creativo anterior.

De esta manera, ambas versiones en español podrán coexistir durante la exhibición de la película, permitiendo que los espectadores elijan cuál prefieren escuchar.

Javier Ibarreche y Natalia Téllez reaccionaron a las críticas

Antes de que se anunciara oficialmente el redoblaje, algunos integrantes del reparto original se pronunciaron sobre los cuestionamientos que recibieron en redes sociales.

Javier Ibarreche explicó que había aceptado participar en el proyecto porque buscaba comenzar su camino en el doblaje profesional. También rechazó la idea de que su intención hubiera sido quitarle trabajo a un actor especializado.

Por su parte, Natalia Téllez habló sobre la controversia y señaló que respetaba las opiniones del público, aunque también destacó el cariño y el profesionalismo con los que había realizado su participación.

Las declaraciones provocaron nuevas reacciones entre los espectadores, pues mientras algunos defendieron el derecho de los actores a participar en este tipo de producciones, otros insistieron en que las películas animadas deberían priorizar la experiencia de profesionales del doblaje.

La controversia también generó comentarios de otras figuras del entretenimiento. Uno de ellos fue Alex Montiel, conocido por su personaje de El Escorpión Dorado, quien cuestionó la decisión de modificar el reparto después de las críticas.

El influencer consideró que la respuesta de la distribuidora fue excesiva frente al trabajo de los actores contratados originalmente.

¿De qué trata Wildwood: El bosque salvaje y dónde ver el nuevo doblaje?

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Wildwood: El bosque salvaje es una película animada de LAIKA Studios, dirigida por Travis Knight y basada en la novela homónima de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis.

La historia sigue a Prue McKeel, una adolescente que emprende una peligrosa aventura después de que su hermano pequeño, Mac, desaparece tras ser llevado por una bandada de cuervos.

En su búsqueda, Prue se adentra en Wildwood, un bosque misterioso donde habitan animales parlantes y criaturas fantásticas. Allí tendrá que enfrentarse a diferentes peligros mientras descubre los secretos de un territorio que permanece oculto para el mundo exterior.

La producción forma parte de la trayectoria de LAIKA, estudio conocido por películas como Coraline y la puerta secreta, ParaNorman, Los Boxtrolls y Kubo y la búsqueda samurái.

La nueva versión del doblaje está disponible en México desde este 12 de noviembre, de acuerdo con el anuncio de Cinemex.

Los espectadores también pueden consultar la cartelera para conocer las funciones disponibles y verificar qué versión de audio ofrece cada complejo, ya que el doblaje original no fue eliminado.