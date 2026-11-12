¿Qué enfermedad tenía Helena Bianco? La vocalista de "Los Mismos" murió tras meses de lucha

La muerte de Helena Bianco, vocalista del grupo Los Mismos y ganadora de la primera edición de La Voz Senior en España, dejó de luto a sus seguidores. La cantante murió a los 78 años en Madrid, después de enfrentar durante nueve meses una enfermedad que, en un principio, parecía no tener relación con un problema grave de salud.

Apenas nueve días antes de su fallecimiento se había dado a conocer públicamente que padecía cáncer. La noticia tomó por sorpresa a quienes seguían su carrera, pues la artista había procurado mantenerse activa y continuar con sus compromisos musicales mientras recibía tratamiento.

Su nombre real era Elena Vázquez Minguela y, aunque durante buena parte de su vida estuvo ligada a los escenarios, sus últimos meses estuvieron marcados por las visitas al hospital y una lucha contra un tumor poco frecuente.

Un dolor de espalda que terminó en un diagnóstico de cáncer

La enfermedad de Helena Bianco comenzó a dar señales meses atrás. De acuerdo con lo que contó su hermano, Alberto Vázquez, en el programa español Y ahora Sonsoles, todo empezó con un fuerte dolor de espalda que la cantante relacionó con un golpe que se habría dado con una maleta.

En un primer momento no imaginó que aquella molestia fuera el aviso de algo más complicado. Sin embargo, el dolor no desaparecía y comenzó a afectar su vida cotidiana.

La enfermedad de Helena Bianco comenzó a dar señales meses atrás. Instagram: helenabianco_oficial

Las molestias se hicieron cada vez más intensas, por lo que tuvo que acudir a diferentes consultas médicas y someterse a estudios, entre ellos tomografías. Fue entonces cuando llegó el diagnóstico de cáncer neuroendocrino.

Según el testimonio de su hermano, la enfermedad había sido detectada nueve meses antes de su muerte. Durante ese tiempo, Helena intentó no abandonar por completo su trabajo y compaginó sus presentaciones con el tratamiento oncológico.

Uno de sus últimos conciertos tuvo lugar el 15 de septiembre en Bembibre, en la provincia de León. Sin embargo, su estado de salud se complicó y, de acuerdo con medios españoles, el cáncer avanzó y presentó metástasis.

La cantante permaneció internada en el hospital Puerta de Hierro, en Madrid, donde recibía quimioterapia. Finalmente, murió a los 78 años.

¿Qué es el cáncer neuroendocrino y por qué es difícil detectarlo?

El cáncer neuroendocrino es una enfermedad poco frecuente que se desarrolla en las células neuroendocrinas. Estas tienen una función particular: reciben señales del sistema nervioso y producen hormonas que después liberan al torrente sanguíneo.

Este tipo de células está distribuido por diferentes partes del organismo, por lo que los tumores pueden aparecer en varios órganos. Los sitios donde se presentan con mayor frecuencia son el aparato digestivo, especialmente el intestino, el páncreas, el recto y el apéndice, además de los pulmones.

La cantante permaneció internada en el hospital Puerta de Hierro, en Madrid, donde recibía quimioterapia. Instagram: helenabianco_oficial

Una de las dificultades de esta enfermedad es que no todos los tumores se comportan de la misma manera. Algunos crecen lentamente y pueden pasar años sin provocar señales claras, mientras que otros son mucho más agresivos y avanzan con rapidez.

Entre estos últimos se encuentran los carcinomas neuroendocrinos de alto grado, que pueden extenderse a otros órganos y complicar el tratamiento.

Los síntomas tampoco siempre permiten identificar el problema desde el principio. Dolor persistente, cansancio, pérdida de peso y otras molestias pueden confundirse con padecimientos más comunes.

Por eso, en algunos casos el diagnóstico llega cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

La historia de Helena Bianco puso rostro a una enfermedad de la que poco se habla. La cantante mantuvo su actividad musical durante buena parte del tratamiento, hasta que las complicaciones de salud le impidieron continuar. Su muerte marca el final de una trayectoria ligada a la música española y a varias generaciones que la recordarán por su voz.