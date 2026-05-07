Paulina Rubio lanza mensaje en medio de la batalla legal con Colate por la custodia de su hijo

En medio de la batalla legal con ‘Colate’ Vallejo-Nágera, padre de su hijo Andréa Nicolás, Paulina Rubio compartió un emotivo mensaje en el que dejó claro que sus hijos son su prioridad.

En un comunicado, la Chica Dorada agradeció el apoyo que ha recibido en las últimas semanas, por las audiencias en donde se disputa la custodia de su hijo con el empresario.

Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, expresó.

‘Mis hijos son mi prioridad’: Paulina Rubio

Disputa legal por custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate. KDN/The Grosby Group

La cantante aprovechó el texto para hablar sobre la maternidad y el vínculo con sus hijos, cuyo amor, dijo, inicia incluso antes de nacer.

Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre”, escribió.

Asimismo, habló sobre la responsabilidad de ser madre y que ningún éxito ni carrera artística se compara con ello.

La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza”, señaló.

Paulina Rubio además dejó claro que todas las decisiones que toma son motivadas por el bienestar y felicidad de sus hijos.

Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”, enfatizó.

Y concluyó con una frase contundente:

Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

Paulina Rubio. Especial

Batalla legal Paulina Rubio-Colate

El mensaje de Paulina Rubio enfocado en su papel en la maternidad, se da en medio del conflicto legal que enfrenta con su expareja, Colate, por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

Las audiencias se llevan a cabo en Estados Unidos y, pese a que la intención del hijo de Paulina es mudarse a vivir con su padre, existe la posibilidad de que el menor viva temporalmente en un internado.

Lo anterior, después de todo lo que se ha puesto sobre la mesa en el juicio, incluyendo la acusación que salió a la luz en una de las audiencias, en donde afirmaron que Andrea Nicolás había participado en un robo en un supermercado, lo que puso en duda la crianza del menor.

Además, los testimonios que ha dado Andrea han sido directos contra su madre, acusándola de vivir bajo un ambiente estresante y un control que le impide mantener comunicación con su padre.

Sobre el juicio no tiene una fecha exacta para llegar a su fin, aunque se dice que podría ocurrir entre este jueves y mañana, viernes 8 de mayo.

Sin embargo, el dictamen podría tomar entre tres y cuatro semanas, lo que significa que la decisión del juez para ver con quién se queda el menor podría conocerse a finales del presente mes de mayo o inicios de junio.

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