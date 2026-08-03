Tres leonas mueren en un zoológico de Tokio por supuesto golpe de calor

Tres leonas murieron en un zoológico de Tokio por un aparente golpe de calor, agravado por la humedad del verano japonés, informó el martes una portavoz del sitio.

Japón atravesó el año pasado el verano más caluroso en sus registros, y en las últimas semanas partes del país alcanzaron los 40 ºC, lo que califica para la nueva denominación de "día cruelmente caluroso".

Desde mediados de julio, 10 de los 16 leones en el Parque Zoológico de Tama han sufrido síntomas como "pérdida de apetito y actividad disminuida", y tres leonas murieron, indicó el zoológico en un comunicado.

Una murió el martes de la semana pasada, otra el viernes y la tercera el domingo, precisó.

Una portavoz del zoológico destacó que "se sospecha que la causa de las muertes sea golpe de calor", al observarse deshidratación y fallo múltiple de órganos”.

Detalló que "aun cuando se piensa que los leones son resistentes al calor, el zoológico ha fortalecido los últimos años las medidas para hacerle frente al calor veraniego de Japón. El calor aquí viene con alta humedad, que es diferente del aire seco de África".

Agregó que "estamos fortaleciendo más las medidas contra el calor, rociando agua, mejorando la ventilación e instalando aire acondicionado".

Aseguró que varios leones han sido atendidos por el calor.

Cerca de 18 mil 600 personas fueron hospitalizadas por golpe de calor del 20 al 26 de julio, de las cuales 45 fueron declaradas muertas al llegar, según la agencia de gestión de incendios y desastres.

En México hallan dos leones cautivos

Dos felinos —un león y una leona— fueron localizados en cautiverio este lunes en diferentes puntos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Uno de ellos fue rescatado tras ser encontrado en aparente abandono en un predio.

El primer caso se reportó a la 01:00 horas, cuando vecinos de la colonia México denunciaron que en una casa deshabitada se encontraba un león dentro de una jaula.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio y confirmaron el reporte, por lo que solicitaron el apoyo de otras corporaciones y de activistas.

El predio se ubica al oriente de la ciudad y, hasta el momento, se desconoce a quién pertenece.

Jesús Elías Ibarra, representante de la organización Conibio Global, informó que se trata de un ejemplar macho de aproximadamente dos años de edad, considerado aún juvenil, pues su melena apenas comienza a crecer.

Cuestionado sobre si el cautiverio reducía su peligrosidad, el activista aclaró que no, ya que sigue siendo un depredador considerado entre los más peligrosos.

También señaló que el felino se mostraba nervioso por el ruido de la gente y que, a simple vista, presentaba un alto grado de deshidratación, por lo que de inmediato le proporcionaron agua.

Además, presenta síntomas de desnutrición, aunque no de gravedad.

El león permanecía encerrado en una jaula de apenas 1.5 por 2 metros, en condiciones precarias.

Para rescatarlo, los equipos acoplaron una jaula más grande y así lograron trasladarlo. Por el momento, quedó bajo resguardo en el centro Ecopark.

Horas después, cerca de las 14:00, se reportó la presencia de una leona de aproximadamente tres años de edad en un predio bardeado del ejido La Tijerita, al sur de la ciudad.

A diferencia del primer caso, la leona se encontraba suelta dentro del terreno, el cual cuenta con bardas de hasta tres metros de altura.

Pese a ello, las autoridades extremaron las medidas de seguridad, ya que localizaron en la puerta de acceso un espacio que podría representar un riesgo para la población.

Humberto Salazar, coordinador operativo de Protección Civil municipal, informó que, tras las primeras investigaciones, se determinó que la felina tiene propietario, por lo que este martes se le solicitará la documentación correspondiente. En caso de que no acredite la legal posesión del animal, procederán a asegurarlo.

Sobra decir que tomen sus precauciones. A la población del ejido le pedimos que se mantenga alerta, ya que hasta donde sabemos la gente conoce la existencia del animal. Lo que vamos a hacer es acordonar la zona”, señaló el coordinador.