Guillermo Francella: El honor de haber derribado muros

XCARET.— Como cada año, los organizadores de los Premios Platino entregarán una vez más el Premio Platino de Honor y en esta decimotercera edición será para el actor argentino Guillermo Francella, quien asistió a un encuentro con medios iberoamericanos para hablar de lo simbólicos e importantes que se han convertido los galardones, a los que definió como nuestro Oscar, y rememoró el momento en el que se dio cuenta de que quería ser actor.

“Creo que desde muy jovencito algo me pasó con el tema de la actuación. Me acuerdo que en el colegio secundario ya empezaba como a exteriorizar algo. Recuerdo que al terminar el colegio traté de buscar fondos económicos para hacer el viaje, entonces, cada uno tenía una idea y la mía fue: ‘¿Y si hacemos una obra de teatro?’ Fuimos a Argentores, que es la sociedad argentina de autores, a buscar una obra de siete personajes y elegimos Charlatanes, de Julio Escobar y la representamos en un teatro y ahí algo que pasó. El teatro estaba lleno de amigos, familiares, profesores, directores, pero me movilizó tanto verme ahí en el escenario que dije: ‘¡Ay Dios, éste es mi lugar en el mundo!’ Ahí fue donde todo empezó, muy jovencito”, contó Guillermo Francella a pregunta expresa de Excélsior.

El intérprete de El encargado, El secreto de sus ojos u Homo Argentum, de igual manera reflexionó sobre lo complejo que para él fue hacerse de un lugar como actor en su país, algo que hoy en día quedó atrás al ser uno de los intérpretes más cotizados de Argentina y del resto de Iberoamérica.

“Todo el camino que mencioné con antelación tuvo de todo: tropiezos, grises... Me ha pasado de todo, no todo fue tan sencillo, las cosas no se daban y era muy difícil poder vivir de la profesión, poder tener continuidad en aquella época. Hoy capaz que te convocan si tienes muchos seguidores en internet y antes era como una lotería encontrar que alguien te mirara. Entrabas a los canales con fotos, las guardaban en los cajones y no sabías si las iban a volver a mirar. Era muy, muy difícil todo, pero tuve mucha gente que me acompañó, mucha gente que me apoyó y yo trataba de meterme, porque yo era un fresco, me encaraba en mi silla y trataba de, cualquier muro que tuviera delante, derribarlo solo, porque nunca tuve representante ni mánager, me he manejado a lo largo de mi vida de ese modo, pero en ese camino hubo mucha gente que tuvo una mirada hacia mí y me dio oportunidad”, relató Francella a Excélsior.

Será este día cuando el actor de 71 años reciba el Platino de Honor en reconocimiento a sus más de 40 años de carrera. Gracias a esta presea, Francella se une a actores como Adriana Barraza, Diego Luna, Eva Longoria Ricardo Darín, Edward James Olmos o Benicio del Toro, por mencionar algunos, que han recibido este galardón de parte de los 23 países de Iberoamérica que conforman los Premios Platino.

Que me hayan distinguido con este Premio de Honor, donde mañana (hoy) que lo reciba tengo muchas cosas para expresar lo que significa la palabra honor, pero sobre todas las cosas, es un reconocimiento al camino andado y eso tiene otra profundidad. Estoy enormemente agradecido, pleno, satisfecho y feliz”, apuntó.

Guillermo Francella, quien en 2007 fue a México a rodar junto a Diego Luna y Gael García Bernal Rudo y Cursi, habló también de sus inicios en el periodismo, profesión que ejerció poco tiempo.

“Trabajé en una revista y fui despedido al poquito tiempo, pero no por capacidad si no porque lo había tomado (el puesto) en verano y cuando vino el personal ya no había lugar. Hoy a la distancia me dicen: ‘Te salvamos la vida’, pero en aquel momento recuerdo que lo padecí. No me gustó”, compartió.