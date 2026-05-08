‘Home to Us’: así suena el primer dueto de Paul McCartney y Ringo Starr

Después de décadas compartiendo escenario, himnos inmortales y una de las historias más influyentes de la música, Paul McCartney y Ringo Starr finalmente hicieron algo que parecía imposible: grabar un dueto vocal formal juntos.

¿Cómo se llama la canción de Paul McCartney y Ringo Starr?

El resultado lleva por nombre 'Home to Us', que hace referencia a los años en los que ambos crecieron en los barrios obreros de Liverpool. Ya está disponible y funciona como el segundo adelanto de The Boys of Dungeon Lane, el próximo álbum de McCartney, programado para lanzarse el 29 de mayo.

La canción forma parte del nuevo álbum de McCartney, The Boys of Dungeon Lane. IG paulmccartney

Desde que el músico británico presentó el sencillo 'Days We Left Behind', el tono melancólico y autobiográfico del proyecto era evidente, pero 'Home to Us' lleva esa sensibilidad todavía más lejos.

¿Cuál es la historia de la canción Home to Us de Paul McCartney y Ringo Starr?

La canción nació de manera espontánea en los estudios Abbey Road Studios, cuando Ringo visitó a Paul durante una sesión. Según contó McCartney, Starr comenzó a tocar la batería y eso detonó la idea de escribir un tema inspirado específicamente en él.

McCartney escribió la canción pensando especialmente en Ringo Starr. IG paulmccartney

El resultado terminó convirtiéndose en una reflexión íntima sobre sus orígenes, la dureza de los barrios populares de Liverpool y el vínculo que ambos construyeron desde la adolescencia. McCartney explicó que pensó especialmente en Dingle, la zona donde creció Ringo y que él mismo ha descrito en varias ocasiones como un lugar complicado.

Aun así, la canción transforma esas memorias difíciles en una especie de homenaje sentimental al concepto de hogar. La letra habla de calles deterioradas, rosas marchitas, niños jugando en los callejones y familias intentando salir adelante.

El dueto nació tras una sesión improvisada en Abbey Road Studios. IG paulmccartney

La historia detrás del dueto incluso incluyó un pequeño malentendido. McCartney reveló que, después de enviarle la demo a Ringo, éste devolvió una versión donde apenas añadía algunas líneas del coro. Paul pensó que quizá la canción no le había gustado, pero al llamarlo descubrió que Starr creía que únicamente debía participar en un par de frases.

Fue entonces cuando McCartney le pidió interpretar la canción completa y decidieron construir el tema alternando sus voces.

Así suena Home to Us

Musicalmente, ‘Home to Us’ también ha llamado la atención por su estructura. Muchos fanáticos ya la consideran la canción “más Beatle” del nuevo disco de McCartney, gracias a sus cambios de ritmo, armonías superpuestas y una producción que remite inevitablemente al sonido clásico de The Beatles.

“Home to Us” mezcla nostalgia, armonías clásicas y un sonido muy al estilo Beatles. IG thebeatles

Pero el gran momento llega cuando las voces de Paul y Ringo comienzan a alternarse verso por verso. Aunque ambos han colaborado en numerosas ocasiones desde la separación de la banda en 1970, nunca habían grabado una canción concebida totalmente como un dueto. Ese detalle convirtió el lanzamiento en un auténtico acontecimiento para millones de seguidores alrededor del mundo.

Como si eso no fuera suficiente, 'Home to Us' suma otras dos figuras icónicas de la música británica: Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri, quienes participan en los coros. Sus voces aportan una textura elegante y emotiva que eleva todavía más el carácter nostálgico de la canción.

Fans consideran “Home to Us” una de las canciones más emotivas de McCartney en años. IG paulmccartney / ringostarrmusic

El sencillo también marca un nuevo capítulo en la relación artística entre McCartney y Starr, quienes en años recientes ya habían coincidido en proyectos como 'Now and Then', presentada en 2023 como la última canción de The Beatles a partir de una grabación recuperada de John Lennon.

Ahora, con 'Home to Us', los dos últimos Beatles vivos vuelven a encontrarse como dos amigos recordando el sitio del que salieron y las historias que compartieron antes de cambiar la música para siempre.