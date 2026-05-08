BTS, ¿ya son guadalupanos? Después de su primera presentación en México, fotos, videos y demás no han dejado de inundar las redes sociales. Las ARMYs, y quienes no son tan fans, se dieron cuenta de una curiosa medalla que tres de los integrantes del grupo portaban.

El uso de iconografía religiosa mexicana por parte de la banda ha generado un fenómeno de identidad cultural sin precedentes entre el K-pop y la fe local.

¡BTS, hermanos, ya son guadalupanos! x

BTS y la Virgen de Guadalupe: ¿Quiénes portan la medalla?

Jungkook, Suga y Taehyung (V) son los integrantes de BTS captados usando un accesorio con la imagen de la Virgen de Guadalupe, un símbolo que representa la unidad nacional y la fe espiritual más importante de México.

La aparición de estos medallones no es un hecho aislado. Especialistas en moda sugieren que estos "idols" incorporaron colgantes en sus atuendos, fusionando el streetwear coreano con el fervor mexicano.

Este gesto ha sido interpretado por el fandom como un homenaje respetuoso a la cultura del país que los recibió con los brazos abiertos, elevando a la "Morenita del Tepeyac" a un escenario global.

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Suga y su conexión con el símbolo guadalupano

Suga ha demostrado en diversas ocasiones una afinidad particular por los accesorios que incluyen la imagen de la Virgen, lo que ha llevado a las ARMYs a apodarlo cariñosamente como el integrante "más guadalupano" de la agrupación.

El rapero de Daegu ha lucido estas piezas tanto en conciertos como en transmisiones en vivo, sugiriendo que la medalla podría ser un amuleto de protección o un regalo especial.

Para muchos seguidores, este acto refuerza la idea de "hermandad" entre Corea y México, donde la fe y la música eliminan las barreras del idioma y las distancias geográficas.

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El impacto de la iconografía mexicana en el K-pop

La Virgen de Guadalupe es considerada la "Patrona de México", y su presencia en el cuello de figuras de la talla de Taehyung (V) simboliza una validación de la identidad mexicana ante los ojos del mundo entero.

V fue visto portando el collar de la "Our Lady of Guadalupe", título católico de la Santísima Virgen María. Este accesorio es, técnicamente, un ícono de unidad nacional y fe espiritual (el sentimiento de creencia profunda).

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ARMY en la Basílica: La fe por un boleto

La fiebre por BTS en México ha llegado a tal grado que las fans han acudido a la Basílica de Guadalupe para pedir favores divinos relacionados con la banda, como alcanzar boletos para sus presentaciones.

La cámara de celulares a jóvenes llevando lightsticks (varitas luminosas oficiales) al altar, demostrando que para el ARMY mexicano, la devoción a la Virgen y el amor por Bangtan pueden coexistir en un mismo espacio de esperanza.

Este sincretismo (fusión de diferentes doctrinas o culturas) moderno muestra cómo las nuevas generaciones adaptan sus tradiciones milenarias para dar sentido a sus pasiones contemporáneas.

Ver a los "Bangtan Boys" con la imagen del Tepeyac es un choque visual electrizante. No es solo marketing; es la prueba de que el fenómeno coreano tiene una sensibilidad única para conectar con el corazón de cada territorio que pisa.