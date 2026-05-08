“Pancita llena, corazón contento”: V de BTS conquista redes por comprar una banderilla

Los integrantes de BTS siguen causando furor en redes sociales durante su visita a México, pero esta vez no fue solo por su concierto, sino por un momento tan inesperado como divertido que ya conquistó a ARMY.

Y es que mientras miles de fans seguían cada movimiento de la banda coreana, uno de los integrantes sorprendió al acercarse tranquilamente por… ¡una banderilla!

El protagonista fue Taehyung, mejor conocido como V, quien se volvió viral luego de que un video mostrara el momento exacto en que se acerca a un puesto de comida durante el recorrido del grupo.

Porque sí, incluso las estrellas mundiales pueden antojarse de una botana, y como dirían en México: “pancita llena, corazón contento”.

V de BTS sorprende al pedir una banderilla en concierto

A través de redes sociales comenzó a circular un video donde se observa a Taehyung acercarse con total naturalidad a uno de los puestos de comida para pedir una banderilla.

Lo más curioso del momento es que el cantante continúa caminando junto a sus compañeros mientras disfruta tranquilamente del snack, generando ternura y risas entre los fans.

Incluso J-Hope no pudo evitar sonreír ante la inesperada escena, mientras el resto de los integrantes reaccionaban con humor al ver la banderilla en las manos de V.

El momento rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del concierto y ya suma miles de reacciones en plataformas como TikTok y X.

ARMY reacciona al momento viral de Taehyung en México

Las reacciones de las fans no tardaron en aparecer, y muchas destacaron lo cercanos y carismáticos que han sido los integrantes de BTS durante su visita a México.

Todo ocurrió mientras BTS desfilaba cerca de las fans que gritaban emocionadas al poder verlos tan de cerca.

Sin duda, la agrupación continúa generando emoción entre sus seguidores, quienes han demostrado el enorme cariño que sienten por cada integrante.

BTS continúa su gira en México

La gira BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' todavía tiene dos fechas pendientes en México: el 9 y 10 de mayo.

Los conciertos se realizan en el Estadio GNP Seguros, recinto que ha estado rodeado de la emoción y euforia de ARMY desde la llegada de la banda.

Aunque el espectáculo ha dado mucho de qué hablar, este pequeño momento protagonizado por V terminó robándose la atención en redes sociales y convirtiéndose en uno de los instantes más virales de la visita de BTS al país.