Fondeo inédito: la logística para controlar el brote de hantavirus en Tenerife

El caso del crucero de lujo MV Hondius se ha convertido en una de las operaciones sanitarias y diplomáticas más complejas de los últimos años. La propagación de hantavirus a bordo, una enfermedad extremadamente inusual en cruceros turísticos, obligó a activar protocolos de emergencia internacionales mientras España coordina la evacuación de pasajeros y la contención del brote frente a las costas de Tenerife.

Fondeo inédito frente a Tenerife

La llegada del barco a Canarias provocó tensión política, social y sindical. Ante el rechazo a permitir el atraque directo en el puerto principal de Tenerife, las autoridades españolas optaron por un operativo excepcional: mantener el crucero fondeado en aguas exteriores.

Brote de Hantavirus: MV Hondius Emergencia Global | Seguimiento de Cepa Andes 3 FALLECIDOS 5 CONFIRMADOS 3 SOSPECHOSOS Vigilancia de la Cepa Andes Transmisión: Única variante con capacidad de propagación interhumana por contacto estrecho. Origen: Ushuaia, Argentina. Se investigan reservorios de roedores en la zona. Incubación: Casos primarios detectados sugieren exposición posterior al paso por Chile. Alcance y Seguimiento Escala Crítica: Santa Elena (24 de abril). Pasajeros de 12 países bajo rastreo. Destino: Tenerife, Islas Canarias. Arribo previsto para el 10 u 11 de mayo. Respuesta: Repatriación directa para extranjeros y cuarentena militar en Madrid para españoles.

El gobierno regional confirmó que la embarcación no atracará en el muelle y permanecerá frente a la costa mientras se realizan traslados controlados de pasajeros y tripulación mediante lanchas auxiliares o una nave nodriza.

Además, se estableció una zona de exclusión marítima alrededor del buque para impedir el acercamiento de embarcaciones civiles durante las evaluaciones médicas y las labores de bioseguridad.

Repatriación de pasajeros de 22 países

La evacuación de los pasajeros se convirtió en el principal desafío diplomático de la crisis. España negocia con al menos 22 países las condiciones para permitir el retorno de sus ciudadanos, ya que varias naciones exigen garantías sanitarias especiales antes de autorizar el ingreso de posibles contactos del virus.

Debido a que el MV Hondius navega bajo bandera neerlandesa, Países Bajos asumiría la responsabilidad legal en caso de que fracasen las negociaciones multilaterales, según explicó Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias.

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Las autoridades también analizan la creación de “corredores sanitarios” mediante vuelos chárter especiales para evitar que los pasajeros utilicen terminales comerciales convencionales y reducir el riesgo de exposición.

El operativo sanitario y la desinfección del barco

El Ministerio de Sanidad español, encabezado técnicamente por el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, enfrenta múltiples incertidumbres debido al comportamiento del hantavirus.

Uno de los principales problemas es el periodo de incubación de la cepa Andes, que puede extenderse hasta seis semanas, lo que complica definir la duración de las cuarentenas y el seguimiento epidemiológico.

Sanidad prepara además un informe técnico-jurídico para determinar las condiciones de aislamiento que deberán cumplir los 14 españoles que serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

Foto: AFP.

En paralelo, se instaló un hospital de campaña en una zona aislada del puerto para realizar pruebas diagnósticas y efectuar un triaje, es decir, una selección de pacientes por prioridad, previo a cualquier evacuación.

La limpieza del barco representa otra dificultad crítica. A diferencia de otros brotes virales, el hantavirus puede permanecer asociado a partículas derivadas de excrementos de roedores, lo que obliga a una desinfección profunda de áreas sensibles del crucero.

Las autoridades sanitarias buscan revisar sistemas de ventilación, almacenes y bodegas para descartar la presencia de roedores infectados o residuos contaminados que puedan provocar nuevos contagios.

Expertos consideran especialmente extraño que un brote de hantavirus haya surgido en un crucero de lujo, por lo que no se descarta que el foco inicial se haya producido durante excursiones en zonas rurales sudamericanas o por una falla en la cadena de almacenamiento de alimentos.

Protestas sindicales y temor social en Tenerife

La operación también enfrenta resistencia social en Tenerife. El Sindicato de Trabajadores por los Puertos de Tenerife mantiene protestas contra la llegada del crucero al considerar insuficientes las garantías de seguridad.

Su portavoz, Elena Ruiz, expresó desconfianza hacia el operativo sanitario y advirtió sobre posibles riesgos para trabajadores portuarios y habitantes de la isla.

Foto: AFP.

Las movilizaciones han complicado tareas logísticas clave, incluyendo el suministro de víveres y servicios al barco, mientras Protección Civil intenta mantener una evacuación ordenada y segura.

La OMS descarta una pandemia, pero mantiene vigilancia internacional

La Organización Mundial de la Salud informó que hasta ahora existen ocho casos relacionados con el brote, incluidos tres fallecimientos: una pareja neerlandesa y una mujer alemana.

Aunque la OMS advirtió que podrían aparecer más contagios debido al largo periodo de incubación, el organismo considera que el riesgo epidémico sigue siendo bajo.

Maria Van Kerkhove, responsable de preparación ante epidemias de la OMS, afirmó que “no es el comienzo de una pandemia”, mientras que el director de emergencias del organismo, Abdi Rahman Mahamud, aseguró que el brote puede mantenerse “limitado” si continúan las medidas sanitarias internacionales.

La dimensión internacional de la crisis obligó a activar protocolos en distintos continentes:

Chile confirmó el aislamiento preventivo de dos ciudadanos que abordaron el crucero durante una escala.

Países Bajos, Suiza, Alemania y Sudáfrica mantienen pasajeros hospitalizados o bajo vigilancia médica.

Autoridades británicas rastrean contactos en la isla de Santa Elena.

Singapur aisló a dos adultos mayores mientras esperan resultados diagnósticos.