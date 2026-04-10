Así fue la inesperada forma en que Paul McCartney confirmó la separación de The Beatles

Hablar de The Beatles es hablar de una revolución musical que cambió la historia. Su impacto fue tan grande que su fama cruzó fronteras en tiempo récord, convirtiéndolos en un fenómeno global sin precedentes.

Con más de 600 millones de discos vendidos, su legado sigue vigente. Pero, ¿qué pasó realmente con la banda y por qué terminó separándose? Aquí te contamos la historia detrás de su ruptura.

El fenómeno de los Beatles

Formados en Liverpool en 1960, la banda comenzó a abrirse paso con su sencillo debut Love Me Do, que rápidamente captó la atención del público.

En poco tiempo nació la “Beatlemanía”, un fenómeno que desató la locura entre sus fans gracias a su estilo fresco, letras cercanas y una versatilidad musical que conectaba con distintas generaciones.

Su éxito fue tal que incluso fueron reconocidos por la Monarchy of the United Kingdom: el 26 de octubre de 1965 recibieron la condecoración como Miembros de la Orden del Imperio Británico (MBE) de manos de la reina Isabel II.

Detrás de su música estaba la poderosa dupla creativa de John Lennon y Paul McCartney, quienes firmaron gran parte de sus composiciones, aunque todos los integrantes aportaban al proceso creativo.

En total, lanzaron más de 200 canciones, con clásicos inolvidables como Here Comes The Sun y Yesterday, que siguen siendo de las más escuchadas en la historia.

La insólita forma en que Paul McCartney anunció el fin de The Beatles Foto: Canva

¿Cuándo se anunció la separación de los Beatles?

Aunque los rumores ya circulaban entre los fans, nadie estaba preparado para el final de la banda. La noticia cayó como un golpe para millones de seguidores en todo el mundo.

El 10 de abril de 1970, Paul McCartney confirmó la separación en un comunicado previo al lanzamiento de su primer álbum como solista.

Con una frase breve, pero contundente, marcó el fin de una era:

“No tengo planes futuros de grabar o aparecer con The Beatles de nuevo. Ni de escribir más música con John”.

Ese momento quedó grabado como uno de los más impactantes en la historia de la música.

La insólita forma en que Paul McCartney anunció el fin de The Beatles Foto: Canva

¿Cuál fue el primer álbum de Paul McCartney?

Tras la ruptura, Paul McCartney inició su carrera en solitario con el álbum McCartney (1970), un proyecto íntimo que mostró una nueva faceta del artista.

Entre sus canciones destacan Every Night, That Would Be Something y Maybe I’m Amazed, esta última dedicada a su esposa Linda McCartney, convirtiéndose en uno de los temas más exitosos y emotivos de su carrera.

La insólita forma en que Paul McCartney anunció el fin de The Beatles Foto: Canva

¿Por qué se pelearon John Lennon y Paul McCartney?

La ruptura no fue repentina. Tras la muerte de su mánager Brian Epstein en 1967, la banda quedó sin una figura que mediara las decisiones, lo que provocó tensiones internas.

Las diferencias creativas y los egos comenzaron a hacerse más evidentes, especialmente entre John Lennon y Paul McCartney.

Desde 1968, el ambiente ya era complicado: desacuerdos musicales, cambios personales y visiones distintas sobre el futuro del grupo terminaron por fracturar la relación.

La insólita forma en que Paul McCartney anunció el fin de The Beatles Foto: Canva

Aunque su historia como banda llegó a su fin, el legado de The Beatles sigue vivo. Su música continúa conquistando nuevas generaciones, dejando claro que no solo fueron un grupo exitoso, sino un fenómeno cultural que transformó la industria musical para siempre.