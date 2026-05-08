Mel Gibson concluye rodaje de ‘La Pasión de Cristo: Resurrección’, ¿quién será Jesús?

El director y actor Mel Gibson concluyó el rodaje principal de ‘La Pasión de Cristo: Resurrección’, secuela de la primera película en 2004 que fue y sigue siendo todo un éxito.

El rodaje del filme se desarrolló en los estudios Cinecittà de Roma, el mismo lugar donde Gibson filmó buena parte de La Pasión de Cristo. Además, todo el equipo se trasladó a distintos sitios del sur de Italia, incluyendo Matera y otras locaciones históricas que ya habían sido utilizadas en proyectos bíblicos anteriores por su fuerza visual y su cercanía estética con el mundo antiguo.

El regreso a Italia refuerza la sensación de continuidad simbólica con la primera película, aunque la nueva entrega busca un enfoque narrativo más expansivo.

¿Qué sigue para ‘La Pasión de Cristo: Resurrección’ de Mel Gibson?

Concluye rodaje de ‘La Pasión de Cristo: Resurrección’. Especial

La finalización del rodaje de la película de Mel Gibson marca un avance importante para una película que busca volver a poner en el centro de la conversación el mensaje de la resurrección de Jesucristo, símbolo de esperanza y victoria para millones de creyentes alrededor del mundo.

Tras siete meses de una filmación épica, La Pasión de Cristo: Resurrección entra en fase de postproducción, un trabajo que será arduo puesto que la película tiene previsto presentarse en dos partes.

De acuerdo con la información difundida en torno al proyecto, la primera entrega se estrenará el 26 de marzo de 2027, mientras que la segunda llegará el 6 de mayo del mismo año. Las fechas elegidas son importantes porque coinciden con momentos profundamente significativos del calendario cristiano, ya que la primera parte apunta al Viernes Santo y la segunda se ubicaría en torno al Día de la Ascensión.

Quién será Jesús en la secuela de La Pasión de Cristo

Uno de los cambios más significativos es que la secuela contará con un reparto completamente renovado. En el nuevo filme, el actor finlandés Jaakko Ohtonen asumirá el papel de Jesús, reemplazando a Jim Caviezel, quien protagonizó la primera película.

Además de Ohtonen, los que quedaron dentro del elenco principal son:

María Magdalena: Mariela Garriga (reemplazando a Monica Bellucci).

María (madre de Jesús): Kasia Smutniak .

Pedro: Pier Luigi Pasino.

Poncio Pilato: Riccardo Scamarcio.

Abraham: Rupert Everett.

El motivo de la renovación de los actores que salieron en la primera película es por cuestiones principalmente narrativas y técnicas, puesto que este filme transcurre penas tres días después de los hechos de la primera cinta, y el rejuvenecimiento digital de Caviezel habría disparado el presupuesto a niveles insostenibles, restando verdad a una interpretación que el director exigía 'viva y física'.

¿De qué tratará?

Concluye rodaje de ‘La Pasión de Cristo: Resurrección’. Especial

La nueva entrega o se centrará únicamente en la crucifixión, sino en lo que ocurre después: la resurrección de Cristo y los acontecimientos espirituales y teológicos que rodean ese momento.

Informes señalan que Gibson y su equipo buscaron darle al relato una dimensión más amplia que la simple continuación narrativa de la historia, explorando temas que incluyen la victoria sobre la muerte, realidades espirituales invisibles y aspectos ligados al conflicto entre el bien y el mal.

Por lo anterior, se entiende que la nueva película será menos enfocada en el sufrimiento físico y más orientada a las implicancias profundas de lo que significa que Cristo venció la tumba.

Se espera que, como la primera, esta nueva entrega tenga el mismo o mayor impacto y se convierta en uno de los estrenos cristianos más relevantes de la próxima década.

*mvg*