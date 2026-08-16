Pati Chapoy es abucheada en concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional| VIDEO

Pati Chapoy fue abucheada por el público durante el concierto que Cristian Castro ofreció el pasado 14 de agosto en el Auditorio Nacional. La periodista se encontraba entre los asistentes cuando el cantante decidió reconocer su presencia desde el escenario, pero la reacción de varias personas sorprendió tanto a la conductora como al propio artista.

La presentación reunió a diferentes figuras cercanas al intérprete. Entre ellas también estuvo Verónica Castro, quien recibió una respuesta completamente distinta cuando apareció en las pantallas del recinto.

Pati Chapoy Instagram

Pati Chapoy recibe abucheos en concierto de Cristian Castro

En medio del espectáculo, Cristian Castro interrumpió por unos momentos su repertorio para presentar a la titular de Ventaneando y pedirle al público que la recibiera con aplausos.

“Ha sido la dueña de la nota, la señora, Pati Chapoy, fuerte el aplauso”, pronunció el cantante desde el escenario.

Captura de pantalla

Luego de escuchar su nombre, la periodista apareció en las pantallas gigantes del Auditorio Nacional. Pati Chapoy se levantó de su asiento y sonrió mientras las cámaras la enfocaban.

Sin embargo, una parte de los asistentes comenzó a abuchearla y a expresar su desaprobación. Ante la inesperada reacción, la conductora agradeció con las manos y rápidamente volvió a sentarse.

El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios comentaron la incómoda situación que vivió la presentadora durante el concierto.

Verónica Castro fue ovacionada por el público

Más adelante, Cristian Castro también reconoció la presencia de su madre, Verónica Castro, quien se encontraba disfrutando de la presentación entre el público.

A diferencia de lo ocurrido con Pati Chapoy, la actriz y conductora fue recibida con fuertes aplausos y ovaciones. Las cámaras mostraron a Verónica sonriente y emocionada mientras saludaba a los asistentes.

Pati Chapoy mantiene una relación cercana con Cristian Castro

La conductora de Ventaneando ha formado parte de otros momentos importantes en la vida de Cristian Castro. Recientemente fue una de las invitadas a la celebración por la graduación del cantante.

Durante una emisión de su programa, la periodista habló sobre la ceremonia y el orgullo que mostró Verónica Castro por el logro académico de su hijo. Asimismo, compartió detalles de la reunión familiar y del ambiente que se vivió durante el festejo.

En el programa también se mostraron imágenes de la fiesta que Verónica organizó con motivo de la graduación de Cristian. Durante la celebración, el cantante interpretó el tema Estudiar frente a sus invitados.