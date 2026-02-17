¿Encubrimiento? Eliminan menciones al expríncipe Andrés en los archivos Epstein

El escándalo en torno a los archivos del caso de Jeffrey Epstein no para de sacudir a la realeza británica. Nuevas denuncias apuntan a que referencias al príncipe Andrés habrían sido eliminadas de documentos desclasificados recientemente, lo que ha desatado sospechas de encubrimiento y renovado la presión pública para esclarecer su vínculo con el fallecido magnate.

¿El expríncipe Andrés tuvo acceso a los archivos Epstein antes de publicarse?

El pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos relacionados con la red de explotación sexual de Epstein. Entre ellos, diversos correos electrónicos y registros que mencionaban al hermano del rey Carlos III, quien durante años mantuvo una estrecha amistad con el financiero.

Búsquedas iniciales revelaban casi 100 correos vinculados al exduque de York que luego desaparecieron de los archivos públicos. AFP

Sin embargo, según denunció esta semana el tabloide británico The Sun, parte de esos documentos habría sido modificada semanas después de su liberación para ocultar menciones directas al exduque de York.

La investigación periodística señala que, al momento de hacerse públicos, era posible rastrear casi un centenar de correos vinculados a Andrés mediante la palabra clave “tdoy”, siglas de su antiguo título, The Duke of York.

No obstante, al repetir la búsqueda días después, esos registros habían desaparecido o aparecían completamente censurados, lo que obligó a los reporteros a recurrir a capturas de pantalla previas como única evidencia de su existencia.

Sobrevivientes de la red de explotación acusan un intento de encubrimiento para proteger a figuras poderosas. Reuters

¿Qué decían los archivos Epstein sobre el expríncipe Andrés?

La polémica se intensifica porque algunos de los correos eliminados describían presuntos encuentros organizados por Epstein con jóvenes mujeres para el entonces miembro activo de la realeza.

Uno de los mensajes más citados confirmaría una reunión en 2010, en la que se coordinaba contacto directo con la dirección electrónica incompleta de Andrés. Aunque estas comunicaciones no prueban delitos, sí refuerzan las dudas sobre la naturaleza de su relación con el financiero.

Algunos correos censurados sugerían coordinación de encuentros entre Epstein y mujeres jóvenes para el príncipe. AFP

¿Quién modificó los archivos Epstein?

La controversia alcanzó al propio Departamento de Justicia estadounidense, cuya gestión de los documentos ha sido cuestionada por inconsistencias: mientras algunos nombres de víctimas quedaron visibles en los archivos iniciales, otros datos de personas influyentes aparecen ocultos o modificados.

Legisladores que tuvieron acceso a versiones sin censura afirman haber visto identidades que luego desaparecieron en la publicación oficial, alimentando sospechas de protección selectiva.

Crece la presión política en Reino Unido para reabrir investigaciones y exigir transparencia total.. Grosby

Aunque se desconoce quién realizo los cambios, la imagen de la monarquía británica vuelve a verse afectada por un escándalo que parecía haber quedado atrás. Para muchos, la posible eliminación de referencias al príncipe Andrés en los archivos no solo amenaza con prolongar la polémica, sino que reabre una herida institucional en torno a la rendición de cuentas de figuras de poder.

Las víctimas de Epstein declaran sobre el expríncipe Andrés

Las revelaciones han provocado indignación entre sobrevivientes de la red de Epstein, quienes denuncian que el sistema sigue protegiendo a figuras poderosas. Jess Michaels, una de las víctimas, calificó la supuesta eliminación de referencias como “un encubrimiento del encubrimiento”, al considerar que estas acciones buscan obstaculizar la justicia y disuadir a quienes denuncian abusos.

Activistas y legisladores reclaman publicar los archivos completos sin redacciones que perpetúen la impunidad. AFP

En la misma línea, Sky Roberts —hermano de Virginia Giuffre, la mujer que acusó al príncipe Andrés de agresión sexual— cuestionó por qué los nombres de presuntos perpetradores aparecen tachados mientras que los de las víctimas siguen expuestos.

Por ahora, sobrevivientes y activistas continúan exigiendo que los documentos se publiquen íntegros y sin redacciones que, a su juicio, perpetúan la impunidad.

¿El expríncipe Andrés está siendo investigado?

En el Reino Unido crece la presión para reabrir investigaciones. La Policía del Valle del Támesis confirmó que analiza información relacionada con acusaciones de que el príncipe habría compartido datos sensibles con Epstein.

Aunque no se ha anunciado una investigación formal por abusos, sectores políticos y sociales consideran insuficiente la respuesta oficial y reclaman mayor transparencia.

Por ahora, cada nueva revelación en los archivos Epstein reaviva el debate sobre su responsabilidad moral y legal, así como sobre el manejo del caso por parte de las instituciones británicas.

