Paramount vence a Warner Bros y hará la nueva película de Freddy Krueger

Paramount venció definitivamente a Warner Bros en la feroz contienda por los derechos cinematográficos de Freddy Krueger. La corporación Skydance canceló el proyecto rival y dio luz verde a la nueva adaptación de la mítica franquicia Pesadilla en Elm Street bajo el control exclusivo del estudio de la montaña nevada.

Esta histórica resolución corporativa marca el esperado regreso del icónico asesino de los sueños a la pantalla grande. Tras más de quince años de total ausencia en las salas de cine, el personaje retomará su letal cacería onírica con el respaldo absoluto de una de las productoras más longevas de Hollywood.

Robert Barton Englund dejó huella en el cine por su papel de 'Freddy Krueger'. Foto: Warner Bros Pictures

El nuevo largometraje utilizará como columna vertebral el guion original del legendario director Wes Craven. Los derechos legales de estos textos fundacionales pertenecen actualmente a la familia del difunto cineasta, quienes firmaron un lucrativo acuerdo comercial con Paramount para blindar la autenticidad de la obra.

Durante los últimos meses, ambos gigantes del entretenimiento financiaron y desarrollaron sus propios proyectos en paralelo. Esta inusual duplicidad operativa derivó de una compleja y antigua división legal sobre la propiedad intelectual del asesino del guante de cuchillas y su extenso universo narrativo.

Freddy Krueger en el cine Foto: Warner Bros Pictures

Warner conservaba los derechos internacionales de distribución de la saga para cines y formatos caseros. Mientras tanto, la compañía rival amarró los cimientos creativos de la historia, provocando una guerra fría por el control total del personaje que mantuvo en vilo a toda la industria cinematográfica.

Skydance elimina la competencia interna

La tensión escaló al máximo nivel en medio del gigantesco proceso de fusión entre ambas corporaciones. Esta situación insostenible obligó a los altos mandos a tomar una determinación drástica, con el objetivo de evitar la canibalización en taquilla y consolidar una estrategia única bajo la bandera de Skydance.

Los nuevos ejecutivos fulminaron cualquier posibilidad de estreno para la versión que preparaba Warner. El medio especializado Dread Central reportó la cancelación definitiva de esta ambiciosa iniciativa, dejando el camino totalmente libre para la visión creativa que impulsó la casa productora ganadora del conflicto.

Habrá una nueva película de Pesadilla en Elm Street. Foto: Warner Bros Pictures

Antes de la resolución de esta disputa, el proyecto descartado avanzaba a paso firme en su costosa fase de preproducción. Los productores negociaban de forma activa con el realizador Lee Cronin para que asumiera la doble responsabilidad de escribir y dirigir el filme, plan que quedó sepultado para siempre en los archivos del estudio.

El futuro de la calle Elm

El reconocido productor Michael De Luca ejerció una fuerte presión corporativa durante las etapas finales del acuerdo de fusión. Su estrategia consistía en arrancar el rodaje de la cinta de Warner mucho antes que su competidor, en un intento desesperado por ganar la carrera contra el reloj.

La agresiva jugada de De Luca fracasó rotundamente tras la firma legal de la unión empresarial. La mesa directiva apostó todo su capital financiero a la fidelidad del material primigenio de Craven, desechando el proyecto paralelo y ordenando enfocar todos los recursos en la versión de Paramount.

Freddy Krueger volverá al cine. Foto: Warner Bros Pictures

El sorpresivo carpetazo a la contienda interna despeja finalmente el turbio panorama para los acérrimos seguidores del cine de terror. A partir de hoy, los medios especializados aguardan los anuncios oficiales sobre la fecha de rodaje, la confirmación del nuevo elenco y la elección del cineasta titular.

El estudio asume la gigantesca responsabilidad de resucitar a uno de los monstruos más rentables del séptimo arte. Los productores enfrentan el enorme reto de cautivar a las nuevas generaciones de espectadores, manteniendo intacta la esencia aterradora que definió a este clásico absoluto de la década de los ochenta.