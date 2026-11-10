El futuro de DC Studios: Skydance prioriza el regreso de la Liga de la Justicia al cine

La Liga de la Justicia regresa a la pantalla grande por orden directa de Skydance. David Ellison, líder de la compañía, ordenó la salida de James Gunn y Peter Safran de la dirigencia de DC Studios para acelerar el retorno del icónico equipo de superhéroes a los cines de todo el mundo.

Para ejecutar este agresivo plan comercial, la productora contrató a Jeremy Latcham, exejecutivo de Marvel Studios. Su encomienda principal radica en transformar por completo la estrategia de la franquicia. El nuevo directivo descartará los proyectos enfocados en personajes secundarios de DC Comics.

DC Studios tendrá una nueva Liga de la Justicia. Foto: Warner Bros Pictures / DC Studios

Bajo la gestión anterior, el estudio aprobó historias exclusivas sobre figuras de menor impacto como Supergirl, el villano Clayface o apuestas de nicho como Polka Dot Man y Lobo. Ahora, la maquinaria corporativa apunta todos sus recursos hacia los pilares de la marca.

Héroes emblemáticos como Wonder Woman, Flash, Green Lantern y Aquaman dominan nuevamente la lista de prioridades de desarrollo. La nueva mesa directiva busca resultados financieros inmediatos con los rostros que el público general reconoce y consume masivamente.

El debate sobre la estructura del universo

Latcham evalúa actualmente el método idóneo para relanzar a estos titanes en la taquilla mundial. La primera alternativa contempla producir películas individuales antes de ensamblar al equipo, un modelo clásico que el productor perfeccionó en los inicios del universo Marvel.

La segunda ruta de producción propone omitir los orígenes e integrar a la alineación titular desde el primer minuto en pantalla. Esta estrategia responde a las nuevas exigencias de una audiencia que modificó radicalmente sus hábitos de consumo durante la última década.

Jeremy Latcham trabajó en varias películas importantes de Marvel X: HypeBuzz_/ Reuters

El espectador moderno muestra poca tolerancia a las fases prolongadas de construcción narrativa. Las audiencias prefieren consumir el clímax de la acción grupal directamente, sobre todo frente a la comodidad y la inmensa oferta de las plataformas de streaming.

El mercado actual obliga a las franquicias a entregar superproducciones dinámicas desde el día uno. DC Studios necesita justificar el gasto del boleto de cine con espectáculos masivos, sin demorar años en desarrollar tramas entrelazadas.

El futuro del elenco actual y del Batman de Matt Reeves

El destino de los actores que Gunn reclutó genera opiniones divididas en la industria hollywoodense. David Corenswet debutó como el Hombre de Acero y retendrá el papel principal en Man of Tomorrow, superproducción programada para llegar a las salas en 2027.

Esta misma secuela marcará el debut cinematográfico del Linterna Verde John Stewart, encarnado por Aaron Pierre. Reportes extraoficiales apuntan a la aparición oculta de Adria Arjona como Wonder Woman, aunque el estudio la anunció previamente en el papel de la antagonista Maxima.

David Corenswet junto a Milly Alcock en sus personajes. Foto: DC Studios

Los medios especializados difieren drásticamente sobre el futuro de este talento. El portal The Wrap indica que Latcham conservará a estos actores para eludir el desastre de relaciones públicas que provocó el despido de Henry Cavill y el reparto original de Zack Snyder.

Por el lado opuesto, el sitio Puck sostiene que Skydance desmantelará totalmente esta iteración del Universo DC al terminar el ciclo comercial de Man of Tomorrow. La nueva gerencia canceló ya una serie televisiva asociada a esta continuidad que operaba en fase de desarrollo.

Las decisiones corporativas salpican también las calles de Ciudad Gótica. The Batman: Part II funcionaría como la conclusión de la saga independiente de Matt Reeves, pues Ellison exige incorporar al personaje más lucrativo de la editorial al núcleo del universo compartido de forma definitiva.