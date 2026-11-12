¿Está bien Frankie Muniz? Así rescataron al actor de 'Malcolm' tras su choque en Daytona

Frankie Muniz, recordado por interpretar a Malcolm en la popular serie 'Malcolm el de en medio', reapareció en redes sociales para hablar sobre su estado de salud después del accidente automovilístico que sufrió en Daytona, Florida.

El actor, quien también ha desarrollado una carrera como piloto de carreras, explicó que se encuentra fuera de peligro, aunque todavía tiene dolores por el fuerte impacto. El choque ocurrió durante una sesión de práctica en el Daytona International Speedway y fue necesario que los equipos de seguridad cortaran el techo de su automóvil para poder sacarlo.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Muniz contó cómo fue el rescate y agradeció a las personas que intervinieron para atenderlo. Aunque reconoció que terminó bastante adolorido, aseguró que no sufrió lesiones de gravedad.

Estoy extremadamente adolorido, pero afortunadamente no tengo lesiones importantes, explicó el actor en su mensaje.

También reconoció que se siente afortunado de poder caminar después de lo ocurrido. Tras el accidente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y someterse a una revisión. Más tarde recibió el alta.

¿Qué pasó con Frankie Muniz en Daytona?

El accidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre, cuando Frankie Muniz participaba en una práctica para el Ford Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera de exhibición que se realizaría en el circuito de Daytona.

El percance obligó a detener su participación y movilizó al personal de emergencia. La situación fue lo suficientemente complicada como para que los rescatistas tuvieran que retirar el techo del vehículo, un Ford Mustang Dark Horse R, con el objetivo de liberar al piloto.

Poco después del choque, su equipo, Reaume, informó que el actor había sido llevado a un centro médico y que se encontraba despierto y alerta. Esto permitió dar las primeras señales de tranquilidad a sus seguidores, quienes comenzaron a preguntar por su estado de salud.

El percance obligó a detener su participación y movilizó al personal de emergencia. IG: Frankie Muniz

Posteriormente, Ford Racing confirmó que Muniz había sido dado de alta, por lo que ya no necesitaba permanecer hospitalizado.

El accidente también significó que el actor tuviera que abandonar la competencia. Tenía previsto participar en la carrera representando a la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto al piloto Austin Cindric, pero finalmente Jenson Altzman ocupó su lugar.

Frankie Muniz agradece el apoyo y habla de su regreso a las pistas

En su mensaje, el protagonista de 'Malcolm' no dejó pasar la oportunidad de agradecer a quienes estuvieron pendientes de él durante las horas posteriores al accidente.

Muniz reconoció el trabajo del personal de seguridad del circuito, los equipos médicos y Ford, además de destacar el papel que tuvo su automóvil durante el impacto.

El actor señaló que el Ford Mustang Dark Horse R lo protegió durante el choque, algo que considera fundamental para que las consecuencias no fueran más graves.

Después de recibir el alta, Frankie tenía previsto regresar a su casa en Phoenix, Arizona, para descansar y recuperarse de los golpes y dolores que le dejó el accidente.

Aunque por ahora tendrá que hacer una pausa en sus actividades como piloto, el actor dejó ver que no piensa abandonar el automovilismo. De hecho, expresó su deseo de regresar pronto a las pistas.

Aunque por ahora tendrá que hacer una pausa en sus actividades como piloto, el actor dejó ver que no piensa abandonar el automovilismo. IG: Frankie Muniz

Por el momento, sus seguidores pueden respirar tranquilos: pese a lo aparatoso del choque y a que fue necesario cortar parte de su vehículo para rescatarlo, Frankie Muniz confirmó que no sufrió lesiones importantes y que continuará su recuperación en casa.