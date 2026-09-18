Paramount confirma la secuela de Guerra Mundial Z y el regreso de Brad Pitt

Paramount Pictures consolida su catálogo de franquicias y confirma oficialmente el desarrollo de la secuela de Guerra Mundial Z. El estudio cinematográfico cerró los contratos definitivos con el actor Brad Pitt y el aclamado cineasta Edward Berger para arrancar formalmente la producción de esta anticipada segunda parte.

Portada de Guerra Mundial Z. Foto: Paramount Pictures

El proyecto circuló durante años en Hollywood tras superar múltiples tropiezos creativos y logísticos. La cinta original cosechó más de 540 millones de dólares en la taquilla mundial, impulsando a los directivos del estudio a rescatar la propiedad intelectual basada en el libro homónimo de Max Brooks.

El equipo creativo detrás del regreso zombi

El protagonista retomará su rol estelar como el investigador Gerry Lane y asumirá las labores de producción mediante su compañía Plan B. La dirección recaerá en las manos de Edward Berger, realizador que consolidó su prestigio internacional tras comandar éxitos comerciales y de crítica como Sin novedad en el frente y Cónclave.

Brad Pitt frente a un zombi en Guerra Mundial Z. Foto: Paramount Pictures

La alineación técnica incorpora al guionista británico Dennis Kelly, ganador del prestigioso premio Tony gracias a su trabajo en el musical Matilda. Esta combinación de talento artístico busca superar los contratiempos que marcaron la realización del primer filme, el cual requirió la reescritura total de su tercer acto antes del estreno.

Nuevos retos para la franquicia taquillera

Los ejecutivos del estudio priorizan el desarrollo de esta propiedad para fortalecer su posición competitiva en la industria del entretenimiento actual. La película expandirá el universo apocalíptico original, aunque los productores mantienen bajo estricta reserva la fecha estimada para el arribo de la obra a las salas de cine.

Brad Pitt continuará enfrentando el apocalipsis zombi. Foto: Paramount Pictures

Los seguidores de la saga aguardan nuevos anuncios oficiales sobre el inicio de las filmaciones y la incorporación del resto del elenco internacional. La secuela perfila su camino para transformar el impacto literario de la obra de Max Brooks en un nuevo fenómeno taquillero dentro del cine fantástico.