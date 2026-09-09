Gwyneth Paltrow rompe el silencio y revela la verdadera razón por la que dejó a Brad Pitt

Casi tres décadas después de haber protagonizado uno de los romances más comentados de Hollywood, Gwyneth Paltrow volvió a hablar de su relación con Brad Pitt y explicó por qué aquella historia de amor que parecía destinada al altar terminó antes de convertirse en matrimonio.

Así fue el romance de Gwyneth Paltrow y Brad Pitt

La pareja se conoció en los años 90 durante el rodaje de Se7en, cuando Paltrow tenía apenas 22 años y Pitt rondaba los 31. La conexión fue prácticamente inmediata y, en poco tiempo, se convirtieron en una de las parejas favoritas de los reflectores.

Gwyneth Paltrow tenía apenas 22 años cuando se enamoró de Brad Pitt y, aunque llegaron a comprometerse, finalmente decidieron cancelar sus planes de boda. IMDb

Incluso llegaron a comprometerse, pero en 1997 decidieron tomar caminos separados. Ahora, durante una conversación en el podcast Friends Keep Secrets, conducido por Benny Blanco, la actriz recordó aquella etapa de su vida y reconoció que era demasiado joven para enfrentar todo lo que implicaba aquella relación.

¿Por qué terminaron Gwyneth Paltrow y Brad Pitt?

Paltrow describió el romance como una especie de “amor a primera vista” y no tuvo reparos en recordar lo atractivo que le parecía el actor. Sin embargo, detrás del glamour había circunstancias que hicieron cada vez más complicada su relación.

La actriz habló sobre el intenso romance que vivió con Brad Pitt y reconoció que su juventud y la exposición pública influyeron en el final de la relación. IG nicohabladecine

Yo era muy joven y estábamos trabajando en diferentes partes del mundo”, explicó al recordar los motivos que hicieron difícil aquella etapa.

La distancia y las exigencias de sus respectivas carreras coincidieron con un momento especialmente intenso para la actriz.

Mientras su nombre comenzaba a ganar fuerza en Hollywood, Paltrow también tenía que acostumbrarse a que buena parte de la atención pública estuviera concentrada en su relación con Pitt. Para ella, aquella exposición fue abrumadora.

Gwyneth Paltrow revela la razón de su ruptura con Brad Pitt

La actriz explicó que no solo estaba experimentando el proceso de convertirse en una figura conocida por su trabajo, sino que simultáneamente era identificada ante el público como “la novia de Brad Pitt”.

Gwyneth Paltrow reconoció que en aquel momento era demasiado joven para lidiar con las expectativas que acompañaban su romance con una de las mayores estrellas de Hollywood. IG nicohabladecine

Esa situación hizo que una ruptura sentimental adquiriera una dimensión mucho mayor. Según Paltrow, la cobertura mediática generaba una especie de presión adicional alrededor de la pareja.

Cuando finalmente terminaron, no solo tuvieron que afrontar el dolor de una separación, sino también la percepción pública de que una relación que parecía perfecta había llegado a su fin.

Años después, la actriz también ha reconocido que existía una diferencia importante en sus momentos de vida. Cuando comenzó su romance con Pitt, ella todavía estaba descubriendo quién quería ser y construyendo su carrera, mientras que él ya tenía una posición consolidada como una de las grandes estrellas de Hollywood.

La presión de los medios, la distancia y las diferencias en sus momentos de vida fueron algunos de los factores que complicaron el romance de Paltrow y Pitt. IG nicohabladecine

¿Qué pasó entre Gwyneth Paltrow y Brad Pitt? Esta es la historia

Pese a que en 1996 llegaron a comprometerse, los planes de boda nunca se concretaron. Paltrow ha contado anteriormente que Pitt le hizo la propuesta durante una estancia en Argentina, un momento que recuerda con especial emoción.

Sin embargo, meses después, la relación terminó. Con el paso del tiempo, la perspectiva de la actriz sobre aquella ruptura también cambió.

Aunque parecían una de las parejas perfectas de Hollywood, Gwyneth Paltrow y Brad Pitt atravesaron dificultades que finalmente llevaron a cancelar su compromiso. IG nicohabladecine

En lugar de hablar desde el resentimiento, Paltrow reconoce que aquella separación fue dolorosa, pero necesaria para ambos. Incluso ha admitido que en aquel momento no se sentía preparada para asumir las expectativas que rodeaban su relación.

Y aunque sus caminos sentimentales tomaron rumbos completamente distintos, el cariño entre ambos no desapareció. Actualmente, Gwyneth Paltrow considera a Brad Pitt un amigo y habla de él con afecto cuando recuerda aquella etapa.

Paltrow habló de Brad Pitt sin resentimientos y asegura que el actor continúa siendo una persona importante en su vida. IG nicohabladecine

La actriz continuó con su carrera, fundó Goop y formó una familia, mientras que Pitt siguió consolidándose como uno de los actores más reconocidos de su generación.

La historia de ambos también ha sido recordada en otras ocasiones. Paltrow ha hablado sobre lo mucho que sufrió tras la ruptura y, años después, incluso ha reconocido que Pitt fue uno de los grandes amores de su vida.

Así, casi 30 años después, la actriz parece haber encontrado una explicación más serena para aquel final.