Tom Cruise alaba a Taylor Swift, los Kelce... a Iñárritu y a 'Chivo' Lubezki

El lunes pasado, el Arrowhead Stadium de Kansas City abrió sus puertas para el partido entre los Kansas City Chiefs contra los Broncos de Denver, marcando así, oficialmente, el primer Monday Night Football de la temporada 2026 de la NFL. Y si bien nombres como Patrick Mahomes, Bo Nix, Travis Kelce y Jaylen Waddle fueron los estelares de la noche… en uno de los palcos del estadio Taylor Swift (esposa de Travis Kelce) y Tom Cruise se robaron las miradas de los presentes.

Tom aprendió de football americano de la mano de Taylor Swift Tomada de YouTube

Y a partir de ese momento parece que Tom Cruise está encantado con Swift y Kalce. Tom fue el invitado de Travis, y su hermano Jason, en su podcast New Heights, en donde contó que Swift le dio una cátedra sobre futbol americano. Tras este encuentro con la pareja, el protagonista de Top Gun: Maverick, no tiene más que elogios para los señores Kelce-Swift.

“Ella cocina, es pintora, escritora, poeta... y mírate a ti”, le dijo Cruise a Travis.

Es como poder tomar algo y luego crear a partir de ello. Admiro eso. Cuando veo a la gente, siempre me fijo en sus habilidades, trato de entenderlas y aprendo de ellas. Y pienso en cómo podemos aplicarlas”, agregó.

Entonces el ala cerrada de los Jefes, agradeció el cumplido del actor de 63 años. “Te agradezco que digas eso, amigo. Es genial, de verdad, te agradezco que lo digas”

Tom convivió con los seguidores de los Kansas City Chiefs en el primer Monday Night Football de la temporada 2026. Tomada de YouTube

Pero la lluvia de elogios no terminó ahí. Tom, con el carisma que lo caracteriza cuando se siente cómodo, no dudó en calificar a la pareja de recién casados como hermosa y única.

“De verdad, son hermosos; es algo precioso en todos los sentidos. Y toda tu familia, tus amigos... desde el momento en que los conocí a todos, ha sido algo realmente hermoso”, dijo Cruise.

Travis atinó a decir que era un tipo con suerte, y Tom puntualizó que sí, “pero tú mismo creas tu propia suerte”.

Pero las “flores” no sólo fueron para Travis, Jason también recibió un poco del amor de Tom.

“Mientras atraviesas todo esto —tú también, Jason—, con tu familia y todo lo demás, tienes la opción de cómo elevar el ánimo de los que te rodean o de centrarte en lo negativo.

Y no se trata solo de ser un iluso y pensar que todo será maravilloso; tienes que averiguar por qué algo no funcionó y hacer ajustes. Pero debes mantener esa actitud de ‘vamos a hacer que esto funcione’, sin importar cuán fuerte sea la tormenta, el sol está detrás de ella, siempre está ahí, amigo”, dijo Tom.

La humanidad de Digger

Tom Cruise es Digger Tomada de IMDb

Tom no sólo se volcó en elogios hacia los Kelce y Taylor Swift, también se dio el tiempo de hablar de lo que es su próxima película Digger, la cual se estrena en octubre próximo y donde Cruise estuvo dirigido por Alejandro Gonzáñez Iñárritu y fotografiado por Emmanuel ‘Chivo’ Lubeski.

“Trata sobre la humanidad. Es muy humana. Es una historia tan antigua como el tiempo, pero contada de una manera tan original y cautivadora. Y es que... no sé de qué otra forma explicárselo a la gente. Es, ya sabes, cuando observamos el comportamiento humano, la existencia humana y todas sus dinámicas. Y está el director, Alejandro Iñárritu. Es... es increíble lo que es capaz de hacer. Es simplemente es una experiencia cinematográfica monumental. Así fue concebida y creada”, señaló el actor.

Reproducir DIGGER. Estreno 1 de octubre

La cinta, dirigida por el mexicano y escrita por Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris Jr. y Sabina Berman, cuenta la historia de un hombre que se ve a sí mismo como el salvador del mundo intenta detener los catastróficos acontecimientos que él mismo puso en marcha, todo bajo la certera mirada de Emmanuel Lubeski.

“Iñárritu estuvo trabajando en esto casi 10 o nueve años, yo he estado involucrado con él en el proyecto desde hace ya siete. En estas películas que ves, a veces llevo décadas pensando en ellas, me preparo durante años, es como si mirara hacia adelante y me preguntara: ‘¿Cómo? ¿Qué habilidades necesito aprender?, ¿Cómo me preparo para estas cosas?’ Se trata de la faceta artística en ese proyecto concreto, de los desafíos que busco asumir; en todo lo que he hecho, siempre hay un propósito.