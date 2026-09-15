Maddox rompe legalmente con Brad Pitt: así queda su nuevo apellido

La relación entre Brad Pitt y sus hijos vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, el cambio llegó por la vía legal y, es que Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, consiguió que un tribunal de Los Ángeles aprobara su solicitud para retirar el apellido de su padre.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Page Six, el joven ya puede ser identificado legalmente como Maddox Chivan Jolie, después de que concluyera el proceso que comenzó meses atrás. La petición no recibió objeciones dentro del plazo establecido, por lo que la corte autorizó la emisión de un nuevo certificado.

La decisión se concretó este lunes, cuando Maddox participó de manera remota en la última sesión del procedimiento. El joven estuvo acompañado por su abogado, Peter Kenneth Levine, y ahí ratificó su decisión ante el tribunal.

Maddox ya había dejado fuera el apellido Pitt

Aunque el cambio legal ocurrió ahora, Maddox ya había comenzado a utilizar públicamente el apellido Jolie en algunas de sus actividades.

Uno de los ejemplos más claros ocurrió con Couture, película protagonizada por Angelina Jolie y en la que Maddox participó como asistente de dirección. En los créditos apareció simplemente como Maddox Jolie, dejando fuera el apellido Pitt.

La solicitud formal para modificar su nombre fue presentada en mayo y, según los documentos citados por medios estadounidenses, el joven argumentó “motivos personales”. Hasta ahora no se han dado a conocer públicamente cuáles fueron esas razones.

Con la aprobación del Tribunal Superior de Los Ángeles, el cambio deja de ser solamente una decisión personal o profesional y pasa a tener reconocimiento oficial.

Maddox Jolie dejó de utilizar el apellido Pitt en sus proyectos. Grosby Group

Maddox es el mayor de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt. La expareja comenzó su relación a mediados de la década de 2000, se casó en 2014 y anunció su separación en 2016. Desde entonces, ambos han mantenido una larga disputa legal y su relación familiar ha estado marcada por distintos conflictos.

Sus hermanos también han tomado distancia

El caso de Maddox no es el único dentro de la familia. Su hermana Zahara, de 21 años, también inició un procedimiento para retirar legalmente el apellido Pitt. Sin embargo, su caso todavía no tiene una resolución definitiva.

La próxima audiencia relacionada con su solicitud está programada para el 28 de septiembre, por lo que será entonces cuando pueda conocerse si obtiene la misma autorización que su hermano.

Antes de ellos, Shiloh, otra de las hijas de la pareja, tomó una decisión similar. Al cumplir 18 años, en 2024, solicitó legalmente eliminar el apellido Pitt y pasó a identificarse como Shiloh Jolie.

Vivienne, la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, también ha utilizado públicamente únicamente el apellido de su madre. Cuando trabajó como asistente de producción en la adaptación musical de Broadway The Outsiders, apareció en los créditos como Vivienne Jolie.

Hijos de Angelina Jolie se quitan el apellido "Pitt" AFP

Los cambios han llamado la atención porque no se limitan a documentos personales. En varios casos también se han reflejado en proyectos profesionales y en la manera en que los hijos de la pareja deciden presentarse públicamente.

¿Qué ha dicho Brad Pitt sobre sus hijos?

La situación también ha generado versiones sobre cómo vive Brad Pitt el distanciamiento con sus hijos. Una fuente citada por People aseguró que el actor está "muy triste" por la situación y que continúa queriendo a sus hijos.

Según esa versión, el proceso ha sido difícil para la familia. Sin embargo, otros reportes han presentado una perspectiva distinta. TMZ ha señalado que Pitt considera que Angelina Jolie ha tenido un papel importante en el distanciamiento entre él y sus hijos.

Por ahora, Maddox ya tiene una resolución judicial a su favor y su nombre legal cambia de manera oficial. La atención queda puesta en lo que suceda con Zahara y en si otros integrantes de la familia seguirán el mismo camino.