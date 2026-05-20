Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra fantasma, espionaje y acción a la vieja escuela

Con un historial profesional que abarca títulos como director de Ozark, The Umbrella Academy, Fear the Walking Dead o It: Bienvenidos a Derry no era de extrañar que en su momento a Andrew Bernstein le hayan invitado a dirigir algunos capítulos de la serie Jack Ryan y que más tarde le hayan invitado a estar al frente de Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra fantasma en la que vuelve a hacer mancuerna creativa con el multifacético John Krasisnki.

“Cuando trabajé en la serie de televisión sabía que había mucha más historia de Jack Ryan para contar y sabía que yo, como parte de una audiencia, quería aprender más de él, quería saber quién era este tipo y qué le motivaba. El mundo siempre está cambiando y por ende también cambia Jack Ryan. Entonces, cuando empezamos a hablar de hacer una película yo me emocioné mucho, pues iba a ser genial cuanto más pudiéramos aprender de él, de su entorno y de sus compañeros de trabajo. Así que, cuando me invitaron, yo estaba muy emocionado como director y como público”, contó Andrew Bernstein a Excélsior.

John Krasisnki en Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra fantasma. Cortesía Prime Video

Tras el éxito que tuvo la serie Jack Ryan, que se emitió de 2018 a 2023, el equipo de producción vio con buenos ojos el retomar la historia y convertirla en una película que llegará hoy a Prime Video. Así como sucedió en la serie de televisión, en la que John Krasinski se involucró tanto en el personaje como en la producción, en la película hizo lo propio, pues nadie como él para ahondar en este personaje que ya es parte de su ADN laboral.

¡Fue genial! John es un escritor súper talentoso, también en un gran director y es productor de todo lo que hay en esta película. Tiene un conocimiento institucional no sólo del cine, sino también de Jack Ryan. Le encanta Jack Ryan como personaje, ama profundizar en él. Entonces, como director, tener un recurso tan valioso como él en una película tan grande, alguien que no sólo conoce al personaje, sino que lo escribió, fue genial”, apuntó Bernstein.

En Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra fantasma se verá cómo el exanalista de la CIA, hoy con una vida aparentemente normal, es contactado por uno de sus exjefes para que le haga un pequeño favor en Dubái. Aunque a regañadientes, Jack Ryan acepta ir y automáticamente se ve empujado otra vez al mundo del espionaje y deberá desmantelar una organización que busca desestabilizar al mundo entero. Lo interesante aquí es que no trabajará solo, pues deberá hacer mancuerna con un par británico, que es interpretado por Sienna Miller.

“Sienna es una actriz increíblemente talentosa, es una persona increíble y encajó perfectamente en nuestra familia Jack Ryan desde el primer día. Todos nos sorprendimos de los rápido que tomó el género de la acción y de la acción que tenía que hacer, algo que en realidad nunca antes había hecho. Pero lo más importante y que a mí me emocionó fue que este increíble personaje fuera interpretado por una gran actriz y se pusiera al mismo nivel que Jack Ryan, algo que no había sucedido en la serie. Fue emocionante ver los fuegos artificiales que surgieron al juntar a esos dos personajes y ver cómo Jack Ryan trabaja con alguien que hace lo mismo que él”, relató el realizador.

Emma Marlowe (Sienna Miller), James Greer (Wendell Pierce) y Jack Ryan (John Krasinski) en Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra fantasmaPhoto Credit: Jonny Cournoyer / Prime Video© Amazon Content Services LLC Cortesía Prime Video

Al ser un proyecto fílmico grande, la producción rodó en distintas partes del mundo como Londres o Dubái.

“Filmar en distintas partes del mundo es difícil, pero una de las partes que nos encanta de la franquicia es que llevamos a la audiencia a todos estos lugares diferentes y los conectamos con el mundo real de esos lugares. Eso no es CGI (hechos con computadora), no son efectos visuales. La persecución en el bote tuvo lugar en un cuerpo de agua de Dubái, la persecución de autos se rodó en el centro de Londres. Por eso creo que la gente también va a ver estas películas porque saben que son reales. Éste es el verdadero cine de la vieja escuela y estamos muy orgullosos del trabajo”, remató Andrew Bernstein.

De la cinta

Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra fantasma.

Estreno: 20 de mayo.

Por Prime Video.

Actúan: John Krasinski, Sienna Miller, Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel y Max Beesley.

Género: Acción.

País: Estados Unidos.

Para saber