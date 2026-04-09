Doctor Miguel Padilla arremete contra Wendy Guevara y Paola Suárez por reciente polémica

En medio de la polémica con Wendy Guevara y Paola Suárez, integrantes de Las Perdidas, el Dr. Miguel Padilla arremetió contra ellas y exigió ética a todos aquellos que tengan un micrófono enfrente.

Actualmente, Wendy Guevara y Paola Suárez están en el centro de las críticas debido que en rees sociales surgieron videos del pasado en donde hacen comentarios sobre menores de edad.

Aunque los videos fueron grabados en sus inicios como influencers, la polémica las ha alcanzado y se viralizaron, generando gran debate sobre los límites del humor y responsabilidad de los creadores de contenido.

Dr. Miguel Padilla arremete contra Wendy Guevara y Paola Suárez

Polémica de Las Perdidas. Especial

A las duras críticas que han recibido Wendy y Paola, se suma la del doctor Miguel Padilla, quien tuvo un breve amorío en el pasado con Karina Torres, también de Las Perdidas.

Desde su cuenta de Facebook, Padilla lanzó un mensaje sobre los comentarios de algunos generadores de contenido y, aunque no mencionó precisamente a Las Perdidas, usuarios relacionaron sus palabras con la controversia en torno a ellas.

Y recuerden, amigos, hacer chistes PDF no está bien, no es gracioso, no es ético ni hoy ni hace 10 años ni nunca”, expuso el doctor.

Miguel Padilla, quien comparte contenido acerca de cuestiones de salud, también hizo un llamado a educarse y tener responsabilidad.

Mi humilde consejo es ¡edúcate!, ya tienes los medios para que dejes de decir ‘lo siento si alguien se sintió ofendido, pero estábamos muy verdes’. Empecemos a exigir ética a quienes tengan un micrófono en frente”, enfatizó.

¿Qué dijo Wendy sobre la controversia?

Tras todo el debate que se ha generado por los videos de Las Perdidas sobre comentarios del pasado acerca de sus vínculos con jovencitos, en una reciente entrevista con medios Wendy se disculpó.

Eso fue hace años. No justifico eso porque es un tema delicado. Fui una persona que fue violada cuando tenía siete años de edad… Obviamente nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy ‘verdes’ en ese tiempo. Ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales, sabemos que esos temas son delicados y fuertes; sé que la gente se molesta porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a todos”.

Wendy Guevara y Paola Suárez. Cuartoscuro

La influencer insistió en que nunca tuvo intenciones de herir a nadie y que ha aprendido sobre los límites del humor en redes sociales.

Tengo mucho público de niños que me quiere por el meme de la trenza, entonces no hay una denuncia, no hay nada. La gente que me escribe, le digo: ‘Ve y denuncia, mi amor’, porque uno no puede lavarse las manos y justificar, no lo puedo justificar porque sí es un comentario feo, denigrante… pero es un error, soy humano, a veces decimos tonterías”, explicó Guevara.

Pese a la disculpa de Wendy, la polémica sigue, pues diversos usuarios en redes sociales señalan que los comentarios no pueden considerarse simples bromas.

Hasta el momento, Paola Suárez no ha emitido una postura formal frente a la reactivación de la polémica. Su silencio ha sido interpretado por algunos usuarios como indiferencia, lo que mantiene su nombre en tendencia y dentro de la conversación pública.

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