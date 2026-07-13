Paola Rojas revela propuesta de Maradona: "Quiero platicar contigo, pero en mi habitación"

Paola Rojas se ha posicionado como una de las figuras más destacadas de los medios de comunicación en México. A lo largo de su carrera ha estado al frente de diversos programas informativos, noticieros de gran audiencia, el programa "Netas Divinas" y actualmente lidera un espacio matutino en Imagen Televisión.

Foto: Facebook Paola Rojas

Entre los personajes que la comunicadora tenía interés en entrevistar se encontraba Diego Armando Maradona, una de las grandes figuras del futbol mundial. Sin embargo, la periodista reveló que el encuentro con el exfutbolista no ocurrió como esperaba y terminó convirtiéndose en una experiencia incómoda.

¿Cuándo ocurrió el encuentro entre Paola Rojas y Maradona?

La conductora recordó que el momento sucedió durante el Mundial de Brasil 2014, cuando buscaba conseguir una entrevista con Maradona, a quien admiraba.

Rojas explicó que tuvo la oportunidad de encontrarse con el argentino en un elevador, situación que aprovechó para acercarse y solicitarle una conversación, sin imaginar la respuesta que recibiría.

Foto: Instagram Maradona

¿Qué le respondió Maradona cuando le pidió una entrevista?

De acuerdo con el relato de la periodista, el futbolista le hizo una propuesta que la tomó por sorpresa y provocó que dejara de insistir en realizar la entrevista.

Yo sé que es un ídolo, pero así fue y lo cuento porque es parte de lo que nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo y por compartir lo que ocurre. Me dijo: 'Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación'. Desde luego dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista", contó Paola Rojas a José Ramón Fernández.

Foto: Facebook Paola Rojas

La periodista señaló que decidió compartir esta anécdota porque forma parte de los retos que enfrentan muchas mujeres dentro del ámbito profesional, especialmente al buscar ejercer su trabajo en espacios donde pueden presentarse situaciones incómodas.

Lo que le contó la maestra @PaolaRojas al maestro @joserra_espn sobre Diego Armando Maradona debería ser motivo para bajar a ese "Dios" que creó el hombre y que ese sujeto se creyó. El silencio incómodo, lo dice todo... pic.twitter.com/uKQRzSXoOE — Luis Zepeda🎭 (@luiszepeda23) July 13, 2026

Aunque reconoció la importancia de Maradona como figura deportiva, explicó que aquel momento cambió por completo su interés por concretar la entrevista con el astro argentino.

Señalamientos por violencia contra mujeres

Durante su vida, Diego Armando Maradona estuvo envuelto en diversas controversias relacionadas con presuntos episodios de violencia de género. En algunos casos surgieron denuncias y registros audiovisuales que lo vincularon con supuestas agresiones hacia exparejas, entre ellas Rocío Oliva, además de otro incidente en el que habría causado lesiones a una mujer durante una discusión.

Maradona protagonizó diversos enfrentamientos públicos y disputas judiciales, especialmente con su exesposa Claudia Villafañe. Además, enfrentó procesos relacionados con el reconocimiento de algunos de sus hijos nacidos fuera del matrimonio, un tema que generó polémica y atención mediática durante varias etapas de su vida.