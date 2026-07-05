¿Quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota? El empresario que conquistó a Paola Rojas

Después de semanas de especulación sobre el romance entre la periodista y conductora Paola Rojas y el empresario Jorge Manuel Suárez Azcargota, finalmente se confirmó la relación entre ambas figuras.

La confirmación llegó tras una aparición pública del empresario e influencer tapatío, conocido en redes sociales como "El Tiburón del Bajío", donde Paola Rojas habló sobre la nueva etapa personal que vive junto a él.

¿Quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, la pareja de Paola Rojas?

Jorge Manuel Suárez Azcargota es un empresario, consultor y creador de contenido originario de Jalisco. En plataformas digitales ha construido una marca personal bajo el sobrenombre de "El Tiburón del Bajío", donde comparte contenido relacionado con liderazgo, emprendimiento, desarrollo económico, crecimiento profesional y análisis de negocios.

El influencer también ha desarrollado proyectos de comunicación institucional y consultoría tanto para el sector privado como para campañas políticas, experiencia que le ha permitido ganar presencia dentro del ámbito empresarial mexicano.

En los últimos años ha participado en entrevistas, conferencias y espacios especializados en liderazgo y emprendimiento, además de consolidar una comunidad interesada en temas de negocios y desarrollo personal.

Así surgieron los rumores de romance con Paola Rojas

Las especulaciones comenzaron después de que Paola Rojas viajara a Puerto Vallarta para participar en actividades relacionadas con la inauguración de Domósfera, un proyecto turístico impulsado en el contexto del Mundial de 2026.

Durante ese viaje, la periodista compartió fotografías y videos junto a varias personas. Sin embargo, el interés de los usuarios aumentó cuando Jorge Manuel Suárez Azcargota publicó en sus historias de Instagram imágenes donde ambos aparecían juntos, además de un video en el que la conductora le daba un beso en la mejilla.

Las publicaciones se viralizaron rápidamente y fueron retomadas por diversos medios nacionales, lo que alimentó las versiones sobre un posible romance.

Semanas después, Paola Rojas confirmó la relación durante una entrevista con el programa Sale el Sol, donde reveló cómo conoció al empresario.

¿Sabes qué es muy linda la historia? Porque lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital y justamente eso fue lo que me acercó a él. Vi un video donde agredían a una niña, quise llevar el caso a la televisión, le pedí el video y él no solo me lo compartió, sino que también me proporcionó mucha información. Toda esa presión en medios digitales llevó a que detuvieran al agresor y que además permaneciera en prisión. Así nos conocimos.

Por su parte, Jorge Manuel Suárez Azcargota compartió cómo vivió los primeros momentos de su relación con la conductora.

Fue flechazo a primera vista y gracias a Dios encontré el amor de mi vida, literal.

La conversación transcurrió entre risas y elogios hacia la periodista. Al finalizar la entrevista, la pareja se despidió de los medios con un beso frente a las cámaras, confirmando así la relación.

La vida sentimental de Paola Rojas

La relación con Jorge Manuel Suárez Azcargota comenzó meses después de que Paola Rojas anunciara el fin de su noviazgo con el arquitecto argentino Marcelo Imposti.

La periodista mantuvo una relación con Imposti desde 2019 y, tras su separación, aseguró que atravesaba una etapa enfocada en su bienestar personal. Incluso comentó que no tenía planes de volver a casarse.

Antes de ese noviazgo, Paola Rojas estuvo casada con el exfutbolista Luis Roberto Alves "Zague", matrimonio del que nacieron sus hijos.

Con la confirmación de su romance con Jorge Manuel Suárez Azcargota, la conductora inicia una nueva etapa personal que ha despertado el interés de sus seguidores y del público que sigue su trayectoria profesional.

Aunque Jorge Manuel Suárez Azcargota ya contaba con reconocimiento en el ámbito empresarial y digital, su relación con Paola Rojas lo colocó bajo los reflectores del espectáculo nacional. Más allá del interés por su vida privada, la historia que ambos compartieron demuestra que su primer encuentro surgió de una causa social, un hecho que terminó por convertirse en el inicio de una relación sentimental.