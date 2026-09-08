'La carencia' de Panteón Rococó tiene letra en alemán y estuviste cantándola mal

Un matrimonio méxico-alemán acaba de dar una lección a todo el mundo musical al descubrir que la verdadera letra de una de las canciones insignia de la agrupación Panteón Rococó, ‘La carencia’, contiene partes en alemán que los mexicanos habían cantado mal por años sin que nadie se diera cuenta.

A través de una publicación en la red social Instagram, la pareja con el usuario @lostiosmayko —quienes se definen bajo el concepto "contamos historias mientras sobrevivimos al choque cultural con humor latino"— expuso el fragmento de la canción escrito en idioma alemán, ubicado justamente en uno de los momentos más explosivos del tema.

En la parte final, justo cuando se entona: “Ella ya no quiere nada… Y te diga: Que no, que no… Que no, que no, que no, que no… ¡Que, que no!”, las palabras subsecuentes siempre fueron confundidas por la audiencia mexicana.

En el video de la pareja, el esposo identifica que la letra dice primeramente “Mexiko Stadt” (Ciudad de México) para después entonar “Nach unten” (Hacia abajo), una frase que tradicionalmente se pronunciaba como "la gente". La siguiente indicación es “Nach oben” (Hacia arriba), popularmente confundida con "la joven". Finalmente, el clímax de la estrofa remata con la palabra “Springen” (Saltar).

Por qué Panteón Rococó canta en alemán

Durante los primeros años de trayectoria de la banda, Alemania fue uno de los países internacionales donde cosecharon mayor éxito, realizando nutridas e importantes giras. En entrevistas previas, Dr. Shenka, vocalista de la agrupación desde 1995, explicó que incorporaron esas frases en alemán para conectar con el público teutón, conservándolas intactas en las versiones grabadas que en México se han reproducido por décadas.

Solo en algunos conciertos en vivo, estas palabras se han modificado como se puede ver en algunos videos de YouTube.

Los comentarios de la gente ante la letra en alemán de ‘La carencia’

La publicación en Instagram fue comentada por la mismísima agrupación Panteón Rococó, desatando una ola de reacciones cómicas entre usuarios que admitieron no haber comprendido nunca el verdadero mensaje del tema. Un ejemplo fue la usuaria @lizalaire, quien señaló: "Hoy a mis 49 años me entero que no dice la gente… la joven… ¡y salpique!".

¿Qué pedo? Llevo 20 años diciendo la gente está joven. Debí verme como una estúpida", comentó otra internauta, mientras que alguien más agregó: "Les encargo otro rolón similar pero ahora avísennos, para no quedar como estúpidos jaja".

Entre las reflexiones más virales, diversos usuarios concluyeron: "¿Entonces nuestro primer acercamiento al alemán no fue Rammstein, sino Panteón Rococó?".