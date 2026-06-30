La FOTO de Ángela Aguilar, Christian Nodal y "La Josa" que llamó la atención en el México vs Ecuador

El partido entre México y Ecuador no solo dejó emociones dentro de la cancha. En las gradas también hubo varias celebridades que disfrutaron del encuentro, pero una imagen terminó robándose la atención en redes sociales.

María José, conocida por el público como "La Josa", publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece acompañada por Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá.

La foto fue tomada desde uno de los palcos del Estadio Ciudad de México, donde todos disfrutaron del encuentro que terminó con una victoria para la Selección Mexicana.

Aunque la imagen parecía una simple postal del momento, rápidamente comenzó a compartirse entre los seguidores de los artistas, quienes recordaron la polémica que ha rodeado a Ángela Aguilar y Christian Nodal desde que hicieron pública su relación.

Una imagen que dio de qué hablar

La publicación de La Josa llamó la atención porque pocas veces se le había visto conviviendo públicamente con la familia Aguilar y con Christian Nodal desde que el cantante inició su romance con Ángela.

En la foto todos aparecen sonrientes mientras disfrutan del ambiente mundialista que se vivió en el estadio.

Además de Pepe Aguilar y su esposa Aneliz, la pareja formada por Nodal y Ángela ocupó un lugar privilegiado para seguir de cerca el partido del Tri.

La Josa

Lo que dijo La Josa cuando comenzó la polémica

Aunque María José nunca se involucró directamente en la controversia que rodeó el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, en su momento sí fue cuestionada por la prensa.

Cuando comenzaron las críticas hacia la pareja, la cantante prefirió mantenerse al margen y evitó alimentar la polémica.

Su respuesta fue clara y apostó por el respeto hacia las decisiones personales de cada quien.

Cada quien sus cosas; el amor es amor siempre para todos. Siempre seamos apoyadores del amor, de la inclusión y de la empatía. Cada quien sus parejas y cada quien sus cositas... Yo tengo una buena relación con todos mis compañeros en el medio, ya sus locuras que hagan son sus cosas.

Aquellas declaraciones fueron bien recibidas por algunos seguidores, mientras que otros continuaron debatiendo sobre la relación entre Ángela y Nodal.

Ahora, la fotografía compartida por La Josa parece confirmar que mantiene una buena relación con todos ellos.

María José

México vivió una noche de fiesta ante Ecuador

Más allá del encuentro entre los artistas, la atención también estuvo puesta en lo que ocurría dentro de la cancha.

La Selección Mexicana consiguió una importante victoria de 2-0 frente a Ecuador y aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026.

El primer gol llegó al minuto 22 gracias a Julián Quiñones, quien aprovechó una gran jugada ofensiva para abrir el marcador.

Poco después, Raúl Jiménez amplió la ventaja al minuto 31 y dejó prácticamente encaminado el triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

México va a los Octavos del Mundial 2026 Eduardo Jiménez

En la recta final del encuentro, el partido se calentó tras una revisión del VAR que terminó con la expulsión del ecuatoriano Piero Hincapié.