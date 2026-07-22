Maratón Marvel: Las películas que debes ver antes del estreno de ‘Avengers: Doomsday’

Avengers: Doomsday está cada vez más cerca de llegar a los cines y todo apunta a que será una de las producciones más grandes en la historia de Marvel Studios.

La película reunirá a personajes de distintas franquicias, incluidos los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, por lo que entender su historia requerirá algo más que haber visto las entregas recientes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Con el lanzamiento del primer tráiler, Marvel dejó claro que el multiverso será el eje de la historia. Por ello, el estudio también ha señalado cuáles son las películas que ayudan a comprender el camino que llevó a este nuevo capítulo. Si quieres llegar preparado al estreno de Avengers: Doomsday, esta es la selección más importante.

Reproducir Doomsday arrives December 18th.

Estas son las películas que debes ver antes de Avengers: Doomsday

Captain America: The First Avenger (2011)

Aunque es una de las primeras películas del UCM, también es una de las más importantes para entender los orígenes de varios elementos que siguen presentes en la franquicia.

Aquí conocemos a Steve Rogers, el nacimiento del Capitán América y el surgimiento de Hydra, una organización que tendrá repercusiones durante varias fases de Marvel.

Estas son las películas de Marvel que debes ver antes de Avengers: Doomsday. Disney Plus

X-Men: First Class (2011)

La presencia de los X-Men en Avengers: Doomsday hace que esta película cobre una nueva relevancia.

El filme explora los primeros años de Charles Xavier y Magneto, además de mostrar el origen del equipo mutante que ahora formará parte del nuevo capítulo del multiverso.

Los X-Men y los Cuatro Fantásticos llegarán a Avengers: Doomsday. MUBI

The Avengers (2012) y Avengers: Age of Ultron (2015)

Estas dos películas establecen la formación de los Vengadores y presentan personajes que seguirán siendo importantes dentro del Universo Marvel.

También muestran cómo evoluciona el equipo antes de los acontecimientos que cambiarían para siempre el rumbo de la franquicia.

El multiverso será la clave para entender Avengers: Doomsday. Disney Plus

X-Men: Days of Future Past (2014)

Hablar de viajes en el tiempo y realidades alternativas obliga a incluir esta película.

La historia utiliza cambios en la línea temporal para modificar acontecimientos del universo de los mutantes, un concepto que hoy resulta fundamental para entender cómo funcionan las distintas realidades dentro de Marvel.

Ver estas películas del UCM te ayudará a seguir la historia de Avengers: Doomsday. Disney Plus

Captain America: Civil War (2016)

La ruptura entre los héroes marca un antes y un después para el UCM.

Las diferencias entre Iron Man y Capitán América cambian la dinámica del grupo y preparan el escenario para los eventos que llegarán después con Thanos.

El estreno de Avengers: Doomsday marcará el inicio del desenlace de la Saga del Multiverso. Marvel

Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019)

Es prácticamente imposible entender el estado actual del Universo Marvel sin estas dos películas.

Además de cerrar la llamada Saga del Infinito, introducen conceptos relacionados con las líneas del tiempo y los viajes temporales que terminarían conectando con el desarrollo del multiverso.

Marvel recomienda ponerse al día con el UCM antes de Avengers: Doomsday. Marvel

Spider-Man: No Way Home (2021) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Si existe un punto donde el multiverso se convierte en el centro de la historia, es aquí.

Estas películas muestran cómo comienzan a cruzarse distintos universos y reúnen personajes que pertenecían a franquicias completamente diferentes, algo que volverá a ser clave en Avengers: Doomsday.

Las películas del UCM conectan directamente con Avengers: Doomsday. Marvel

Deadpool & Wolverine (2024) y Thunderbolts (2025)

Las producciones más recientes también tendrán un papel importante.

Deadpool & Wolverine incorpora oficialmente a personajes del universo de los X-Men dentro de la narrativa del multiverso, mientras que Thunderbolts deja elementos que conectarán directamente con los acontecimientos que veremos en la nueva película.

Conocer el multiverso de Marvel será esencial para disfrutar Avengers: Doomsday. Marvel

The Fantastic Four: First Steps (2025)

La nueva película de los Cuatro Fantásticos funciona como la presentación oficial de Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm dentro de esta etapa de Marvel. Además de conocer el origen del equipo y su dinámica, la cinta establece el universo del que provienen antes de su participación en Avengers: Doomsday.

El regreso de los X-Men y los Cuatro Fantásticos cambia el futuro del UCM. Marvel

¿Por qué el multiverso será tan importante?

A diferencia de las primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel, donde todas las historias ocurrían dentro de una misma realidad, la Saga del Multiverso plantea la existencia de múltiples universos paralelos.

Esto significa que pueden existir distintas versiones de un mismo personaje, cada una con su propia historia y su propia línea temporal.

El primer avance de la película ya dejó ver parte de ese encuentro, convirtiendo a la nueva producción en uno de los eventos más esperados por los seguidores de Marvel.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Marvel Studios tiene previsto estrenar Avengers: Doomsday el 18 de diciembre de 2026 en cines de todo el mundo.

La película será el inicio del desenlace de la Saga del Multiverso y servirá como antesala de Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está programado para diciembre de 2027.

Con personajes provenientes de distintas franquicias y una historia que conectará más de 30 películas y series del UCM, la nueva entrega promete convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel. Ver estas producciones antes de llegar al cine puede hacer que muchas de las referencias, regresos y conexiones tengan mucho más sentido durante la historia.