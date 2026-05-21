Banda MS en la Monumental Plaza de Toros México: boletos, setlist y cómo llegar al concierto

La espera está por terminar para miles de fans del regional mexicano en la Ciudad de México. Banda MS llegará este 23 de mayo a la Monumental Plaza de Toros México con un concierto que promete reunir a más de 40 mil personas como parte de la gira “Somos MS”.

Desde los boletos más económicos hasta las zonas exclusivas, así como recomendaciones para llegar al recinto y el posible repertorio de canciones, aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes del evento.

Banda MS en Plaza de Toros México: horarios, boletos, setlist y cómo llegar al concierto IG

¿A qué hora empieza el concierto de Banda MS en la Plaza de Toros México?

El concierto de Banda MS está programado para el sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Debido a la alta asistencia que se espera para el evento, se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos en los accesos y el tránsito vehicular de la zona.

La Plaza de Toros México es uno de los recintos más grandes del país y tiene capacidad para casi 50 mil personas, por lo que el ingreso suele tomar tiempo durante conciertos masivos.

Precios de boletos para ver a Banda MS el 23 de mayo en CDMX

Los boletos para el concierto ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Superboletos. Los precios van desde los 600 pesos hasta casi cinco mil pesos, dependiendo de la zona elegida dentro del recinto.

Zona MS — 4,560 pesos

Barrera — 3,960 pesos

Primer Tendido — 3,000 pesos

Palcos — 2,640 pesos

Personas con discapacidad — 2,040 pesos

Segundo Tendido — 2,040 pesos

Lumbreras — 1,080 pesos

Grada General — 600 pesos

De acuerdo con una publicación en la cuenta oficial de Instagram del recinto, debido a la alta demanda se abrieron más localidades para que más fans puedan asistir al concierto.

Banda MS en Plaza de Toros México: horarios, boletos, setlist y cómo llegar al concierto Captura de pantalla.

¿Cómo llegar a la Monumental Plaza de Toros México para el concierto de Banda MS?

La Monumental Plaza de Toros México se ubica en Cda. Augusto Rodin 130, Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Una de las mejores opciones para llegar al concierto es utilizar transporte público, ya que la zona suele registrar tráfico intenso durante eventos masivos.

Las estaciones más cercanas son:

Metro San Antonio de la Línea 7

Metro Ciudad de los Deportes de la Línea 1

También se recomienda tomar previsiones en caso de utilizar automóvil particular, ya que los estacionamientos de la zona suelen saturarse antes del inicio del evento.

Banda MS en Plaza de Toros México: horarios, boletos, setlist y cómo llegar al concierto Captura de pantalla.

¿Hay estacionamiento en la Plaza de Toros México?

Sí. La Monumental Plaza de Toros México cuenta con servicio de estacionamiento y los asistentes pueden reservar su lugar en línea a través del sitio oficial del recinto, en la sección “Estacionamiento”.

En el portal se muestran los eventos disponibles y un buscador para localizar el concierto correspondiente. Después de seleccionar el evento, únicamente es necesario realizar el pago para asegurar el espacio.

Una vez completado el proceso, solo queda esperar el día del concierto y acudir al lugar de estacionamiento asignado.

Banda MS en Plaza de Toros México: horarios, boletos, setlist y cómo llegar al concierto Captura de pantalla.

Las canciones que podrían sonar en la Plaza de Toros

Aunque Banda MS no ha revelado oficialmente el repertorio del concierto en CDMX, en recientes presentaciones de la gira “Somos MS” la agrupación ha interpretado algunos de sus mayores éxitos.

Entre las canciones que podrían sonar destacan:

“El color de tus ojos”

“A lo mejor”

“Solo con verte”

“¿Qué fuimos?”

“Háblame de ti”

“Mi razón de ser”

“La casita”

“Piénsalo”

“Tengo claro”

“La derrota”

“Hermosa experiencia”

“Ayer la vi por la calle”

El concierto también podría incluir algunos de sus lanzamientos más recientes, entre ellos “Edición Limitada” y algunos covers del regional mexicano.

Recomendaciones y objetos permitidos para entrar al concierto de Banda MS

Aunque los organizadores todavía no publican el listado completo de restricciones para este evento, en conciertos masivos realizados recientemente en CDMX se han aplicado medidas de seguridad similares.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Llevar el boleto digital descargado previamente

Portar identificación oficial

Evitar mochilas grandes

Llegar con tiempo suficiente

Revisar accesos y puertas asignadas

Generalmente, en este tipo de espectáculos no se permite ingresar con:

Objetos punzocortantes

Cámaras profesionales

Bebidas alcohólicas externas

Envases de vidrio

Alimentos externos

También es recomendable usar ropa cómoda y considerar los cambios de temperatura durante la noche en la capital del país. De acuerdo con estimaciones del clima, a las 20:00 horas se esperan alrededor de 19 grados centígrados, mientras que durante la madrugada la temperatura podría descender hasta los 15 grados.

La presentación de Banda MS en la Plaza de Toros México apunta a convertirse en uno de los conciertos más importantes del regional mexicano en la capital del país durante este 2026. Con miles de asistentes esperados y un repertorio lleno de éxitos, el espectáculo promete una noche inolvidable para los seguidores de la agrupación sinaloense.