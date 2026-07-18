Grupo Firme enloquece el Estadio GNP Seguros y canta su polémico narcocorrido

Al ver a Eduin Caz en el escenario, enérgico y contagiando de fiesta a 65 mil personas en el Estadio GNP Seguros, lo primero que llama la atención es un collar gigante que cuelga encima de su pecho, brillante, plateado; se ve pesado y todo su atuendo también. No deja de brillar: esclavas, lentes, reloj, todo lleno de diamantes, pero eso no es lo que lo define, tras esa apariencia ostentosa, se ve al verdadero Eduin.

Brincando, gritando, con todo Grupo Firme acompañándolo, por eso siempre que se presentan en la capital llenan el estadio y no sólo lo llenan, lo mueven a su gusto.

“¿Dónde está la banda más prendida, derecha o izquierda? ¡No, la banda más desmadrosa es la que está atrás!”, grita Jhonny Caz, otro de los nombres principales de los tijuanenses y el público no deja de gritar, de bailar; con sombrero tejano, charro, botas o ropa de piel; pero todos en la rumba.

Suena Pídeme, Felicidades, Juro por Dios, y hasta un cóver de Tusa de Karol G.

La fiesta no se detiene. Eduin parece ser un fanático más, se la pasa bailando, brincando gozando, sonriendo; su actitud, parece, es más pesada que sus diamantes, y en su primer discurso de la noche lo confirma.

Grupo Firme Daniel Betanzos

“Muy contento de estar aquí esta noche, Ciudad de México. Estuvimos a nada de que nos detuvieran el concierto por los rayos, pero se paró, pura verga”, gritaba con el público ya eufórico y apenas habían tocado 4 canciones.

Le siguieron en el orden de la noche Alaska, Lujos y secretos o Cada quien.

Lo de Firme es el “desmadre”: no dejan de gritar, de divertirse tal y como son; su público aplaude, se fondea un trago y no deja de aplaudir otra vez cuando Eduin se va hasta abajo, moviendo las caderas, y perreándole al piso.

Arriba las pinches viejas batallozas”, gritaba Eduin y seguía con: “Las viejas de Ciudad de México son las mas cabronas del país”, todo mientras seguía incitando entre tema y tema a echarse un shot y todos se empinaban la botella, el vaso, y Eduin no paraba.

Jhonny Caz. Grupo Firme Daniel Betanzos

“Acabando el show, una hamburguesa de tres carnes y pa’l motelazo”, decía, para la risa de todo su público.

Ahí mismo en el suelo, le pidió a su camarógrafo “grábame el culito”, y contó una anécdota que transformó el show de música por un momento en un stand up.

“Éste es un movimiento para todos los que la tenemos chiquita”, y apretó las nalgas, mientras todos se reían.

Eduin Caz. Grupo Firme Daniel Betanzos

Pero su actitud enérgica e imparable en el escenario no es el único motivo de su éxito, también, y sobre todo, sus canciones de amor y desamor, como la que continuó la noche: Nunca supiste que te esperé, donde todo el Estadio GNP Seguros le acompañó en cada coro. Y por momentos todo era nostalgia, pero al finalizar volvían a transformarse y volvían al grito de “shot, shot, shot”.

Interpretan narcocorrido

En medio de toda esa festividad, Grupo Firme, que presumió en su museo colocado a un costado del Estadio un reconocimiento por difundir mundialmente la musica mexicana firmado por Claudia Sheinbaum, se ha negado a cantar narcocorridos en otros conciertos recientemente por la prohibición en ciertos estados, pero esta noche, no aplicó el mismo criterio.

Público en Grupo Firme Daniel Betanzos

Se fue la pantera fue la canción que interpretaron anoche en el recinto de la Granjas México, cuya letra narra la historia de un personaje apodado “Rosario”, un presunto operador del Cártel de Sinaloa en Baja California Sur, que fue ultimado a balazos en 2014.

“Fue lluvia de balas / Se fue La Pantera muy a la mala / Hoy se encuentra en Jardines del Humaya / Rezan por él una madre y su mujer / Una niña le llora al retrato de él. / Papi, sé que me escuchas, soy tu bebé / Cuarenta balas no eran nada / Para el miedo que le cargaban”, relata un fragmento de la canción, una de las más coreadas de su repertorio.

Grupo Firme Daniel Betanzos

Pese a que el Congreso local aprobó en mayo pasado una reforma a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, que prohíbe los narcocorridos y cualquier tipo de apología del delito, ésta no se ha publicado en la Gaceta Oficial de la capital del país.

Pero la fiesta continuó, y lo hicieron con invitado tras invitado, con sus propias reglas, eso sí, el que se subía al escenario, tomaba. Moy Bobadilla, Raúl Beltrán, El Yaki, y El Flaco los acompañaron en lo que fue su décimo concierto en este recinto y para rematar incluyeron mariachi, todo en el mismo tono; amor, desamor y desmadre.

Cabrón y medio, Yo ya no vuelvo contigo, Qué onda perdida y Ya supérame remataron la noche.

Museo de Grupo Firme

Guitarras, bajoquintos, acordeones, vestuarios y reconocimientos como la Llave de la Ciudad que les dio el Festival de Coachella, hasta un reconocimiento firmado por Claudia Sheinbaum, y un stand en donde se podían escuchar canciones que aún no se han lanzado se exhibieron en una pequeña carpa al lado de las gradas del Estadio GNP Seguros, donde el publico hizo fila para llevarse detalles en video y fotos de lo que es la historia de Grupo Firme.

Museo Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros. Daniel Betanzos

Museo Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros. La Llave de la Ciudad de Coachella. Daniel Betanzos

Reconocimiento a Jhonny Caz, promotor de la comunidad LGBTQ. Museo Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros. Daniel Betanzos

Reconocimiento de Claudia Sheinbaum en 2022. Museo Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros. Daniel Betanzos