Caso Livia Brito da giro: la VINCULAN a proceso por falsedad de declaraciones

Después de dos años de litigios, el caso de Livia Brito volvió a colocarse en la agenda pública. De acuerdo con Carlos Jiménez, un magistrado determinó vincularla a proceso por el delito de falsedad de declaraciones, al considerar que existen elementos suficientes para que la investigación continúe en su contra.

La resolución se deriva de una denuncia presentada en 2024 por el fotógrafo Ernesto Zepeda y su abogada Ángela Frías, quienes sostienen que la actriz mintió ante la autoridad al negar haber agredido físicamente al paparazzi durante un incidente ocurrido años atrás.

¿Qué pasó con el fotógrafo Ernesto Zepeda?

El origen del conflicto se remonta a junio de 2020, cuando Livia Brito vacacionaba en una playa de Cancún, Quintana Roo, acompañada de su entonces pareja. De acuerdo con la versión del fotógrafo, él se encontraba realizando su trabajo cuando fue agredido físicamente, despojado de su equipo y sufrió daños tanto personales como materiales.

Videos del momento circularon ampliamente en redes sociales, generando una fuerte reacción pública y abriendo un debate sobre los límites entre la privacidad de las figuras públicas y el trabajo de la prensa.

Posteriormente, Zepeda presentó una denuncia por agresiones y daño a la propiedad, mientras que la actriz sostuvo que actuó en defensa propia y negó haber cometido el ataque del que se le acusaba.

La acusación por falsedad de declaraciones

El nuevo giro legal no se centra directamente en la agresión, sino en lo que ocurrió después, durante el proceso judicial. Según la denuncia presentada por el fotógrafo y su defensa, Livia Brito habría falseado información ante la autoridad, al negar su participación en los hechos.

Tras revisar el caso, un magistrado consideró que existen indicios suficientes para abrir un proceso formal por el delito de falsedad de declaraciones, lo que derivó en la vinculación a proceso anunciada recientemente.

Este delito no implica una sentencia automática, pero sí obliga a la actriz a enfrentar un proceso penal en el que se evaluará la veracidad de sus declaraciones frente a las pruebas presentadas.

Qué significa que Livia Brito sea vinculada a proceso

En términos legales, la vinculación a proceso no equivale a culpabilidad. Se trata de una etapa en la que el juez considera que hay elementos suficientes para que la investigación continúe y se desahoguen pruebas.

Livia Brito

A partir de ahora, el caso seguirá su curso conforme a los plazos establecidos por la ley, y será la autoridad judicial la encargada de determinar si existe responsabilidad penal o no.

Hasta el momento, Livia Brito no ha emitido un posicionamiento público detallado tras esta resolución.

¿Quién es Livia Brito?

Livia Brito es una actriz cubano-mexicana, conocida por su trabajo en telenovelas de alto rating en la televisión mexicana. Inició su carrera tras ganar el certamen Nuestra Belleza México 2010, y posteriormente se consolidó como protagonista en producciones como Triunfo del amor, Abismo de pasión, Muchacha italiana viene a casarse y La piloto.

Su imagen pública ha estado ligada durante años al éxito en pantalla, por lo que este proceso legal ha tenido un impacto significativo tanto en su carrera como en la percepción del público.

AAAT*