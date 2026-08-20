"Sentí vergüenza": Jessie Cave, actriz de 'Harry Potter', habla de su cuenta de OnlyFans

Ser parte de una de las sagas más famosas del cine no significa necesariamente tener la vida económica resuelta. Eso es justamente lo que Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en Harry Potter, quiso dejar claro durante una reciente entrevista.

La actriz británica habló en el programa This Morning sobre su situación financiera y explicó por qué terminó recurriendo a OnlyFans, una plataforma que suele asociarse con contenido para adultos, aunque en su caso decidió utilizarla de una manera distinta.

Cave reconoció que durante años logró mantenerse con trabajos ocasionales como actriz, pero llegó un momento en que comenzó a preocuparse seriamente por cómo cubrir sus gastos.

"La gente da por hecho que soy rica"

Una de las ideas que más quiso desmontar Jessie Cave es la de que todos los actores que participaron en grandes franquicias tienen millones de dólares en el banco.

La gente da por hecho que soy rica y que tengo muchísimo dinero, pero no es así, afirmó durante la entrevista.

Aunque su participación en Harry Potter la hizo conocida internacionalmente, los trabajos que consiguió después no siempre fueron constantes. Según explicó, durante cerca de 18 años consiguió salir adelante combinando distintos proyectos, hasta que su situación comenzó a complicarse.

Jessie Cave en Harry Potter Harry Potter

Hace un par de años, llegó un momento en que pensé: 'Sí, realmente no sé qué hacer', contó.

A esto se suma otro problema: la actriz es madre de cuatro hijos, por lo que buscar un empleo convencional tampoco era una solución sencilla.

¿Por qué Jessie Cave abrió OnlyFans?

Cave comenzó a utilizar OnlyFans el año pasado como una forma de conseguir ingresos adicionales. Sin embargo, su cuenta no está enfocada en contenido explícito.

La actriz decidió aprovechar una característica muy particular de su imagen; su largo cabello. En sus publicaciones comparte videos y fotografías en los que aparece cepillándolo, trenzándolo o simplemente mostrando cómo lo cuida.

La decisión no fue sencilla para ella. Cave confesó que incluso sintió cierta vergüenza por tener que buscar una alternativa de este tipo.

Fue un poco vergonzoso porque, en cierto modo, me hubiera gustado mucho tener un trabajo, explicó.

Jessie Cave X @thepopflop

El problema, según detalló, está en que cuidar a sus hijos tiene un costo elevado y dificulta encontrar un empleo que pueda combinar con sus responsabilidades familiares.

Ya sabes cómo es, tienes hijos. El cuidado infantil es carísimo, señaló.

Una alternativa para sobrevivir como actriz

Para Cave, OnlyFans terminó convirtiéndose en una herramienta para complementar sus ingresos después de años de trabajar de manera intermitente.

La actriz explicó que no son muchos los intérpretes que consiguen trabajar de forma constante y que ella ha tenido que acostumbrarse a aprovechar proyectos diferentes para mantenerse.

También reconoció que su decisión estuvo influenciada por otras mujeres famosas que han recurrido a la plataforma. Entre ellas mencionó a Lily Allen y Kate Nash, aunque cada una ha utilizado OnlyFans con objetivos y contenidos diferentes.

Así, la cuenta de Cave nació más por una necesidad económica que por buscar llamar la atención.

"Me hizo sentir más segura de mí misma"

Aunque al principio sintió incomodidad, la actriz descubrió otro efecto inesperado de esta experiencia; comenzó a sentirse más cómoda con su propia imagen.

Sin duda me hizo sentir más segura de mí misma como mujer, confesó.

Cave explicó que durante buena parte de su vida se había considerado una persona torpe y poco segura de sí misma. Sin embargo, crear contenido para su cuenta le permitió experimentar con fotografías y descubrir una faceta que no conocía.

Jessie Cave en convención de Harry Potter X @rostercon

Esto me ha hecho pensar: ‘Oh, en realidad puedo tomarme una foto e intentar verme atractiva’, comentó.

Para ella, una de las ventajas está precisamente en tener el control sobre lo que comparte y cómo quiere mostrarse.

La historia de Jessie Cave también pone sobre la mesa una realidad poco visible de la industria del entretenimiento al tener un papel en una franquicia mundial como 'Harry Potter' no garantiza una carrera estable ni ingresos millonarios para siempre. En su caso, OnlyFans terminó siendo una opción laboral que le permitió enfrentar sus gastos y, de paso, ganar un poco más de confianza en sí misma.