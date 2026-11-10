Pa’l Norte 2027: fechas de venta y precios de boletos tempraneros para los tres días del festival

Los seguidores del Tecate Pa’l Norte ya pueden preparar el presupuesto para asistir a la edición 2027 del festival. La organización dio a conocer los precios de los abonos tempraneros, así como las fechas en que comenzarán las ventas para quienes desean asegurar su lugar en uno de los encuentros musicales más importantes de México.

El evento celebrará su edición número 15 los días 26, 27 y 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Esta primera etapa, conocida como Abono Tempranero o Venta sin Cartel, permitirá adquirir entradas antes de que se revele la lista oficial de artistas.

La oferta contempla cuatro categorías, cada una con diferentes costos y amenidades. Conoce cuánto cuestan y cuándo podrás comprarlas.

Tecate Pa’l Norte 2027: precios de abonos y fechas de preventa IG tecatepalnorte

¿Cuánto cuestan los abonos tempraneros del Tecate Pa’l Norte 2027?

Los precios oficiales de los abonos tempraneros del Tecate Pa’l Norte 2027 van de los 4 mil 820 a los 10 mil 105 pesos, de acuerdo con la modalidad que elija cada asistente.

Estos son los costos anunciados para la primera etapa de venta:

Abono General: 4 mil 820 pesos

Abono General Plus: 5 mil 975 pesos

Abono Ascendente: 7 mil 480 pesos

Abono VIP GNP: 10 mil 105 pesos

Cada acceso permite disfrutar de las tres jornadas del festival, programadas para el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo de 2027.

Es importante considerar que las cantidades anunciadas no incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster. Por esta razón, el precio final puede ser mayor al momento de completar la compra.

La venta tempranera representa una oportunidad para conseguir los accesos antes de que se revele el cartel y comiencen las siguientes etapas de comercialización, en las que los precios pueden cambiar.

La edición número 15 promete reunir nuevamente a miles de asistentes en Monterrey. IG tecatepalnorte

¿Cuándo es la preventa Hey Banco para el Tecate Pa’l Norte 2027?

La primera oportunidad para comprar los abonos del Tecate Pa’l Norte 2027 será el viernes 13 de noviembre, cuando comience la preventa exclusiva para clientes de Hey Banco.

Esta etapa iniciará a las 14:00 horas y estará reservada para los usuarios con una tarjeta y cuenta que puedes crear en el portal oficial de la institución financiera.

Para acceder a la preventa, los interesados deberán ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta bancaria como código de acceso. Además, quienes no tengan una tarjeta física pueden consultar las opciones de registro y utilizar su tarjeta digital, de acuerdo con las condiciones de Hey Banco.

La compra se realizará mediante Ticketmaster. Por ello, se recomienda crear una cuenta con anticipación, verificar los datos personales y revisar que el método de pago esté actualizado.

¿Cuándo comienza la venta general de boletos para Pa’l Norte 2027?

Quienes no participen en la preventa de Hey Banco tendrán otra oportunidad para conseguir sus accesos el sábado 14 de noviembre, fecha en que comenzará la venta general.

La comercialización iniciará a las 11:00 horas a través de Ticketmaster y permanecerá disponible hasta agotar existencias.

Para evitar contratiempos, se recomienda ingresar a la plataforma con anticipación, revisar los datos de la cuenta y tener listo el método de pago. Ticketmaster también aconseja entrar al menos 15 minutos antes del inicio de la venta para prepararse en la sala de espera.

Antes de confirmar la operación, los interesados deberán revisar el importe final, pues los cargos por servicio se suman al costo de los abonos.

La edición número 15 promete reunir nuevamente a miles de asistentes en Monterrey. IG tecatepalnorte

¿Cuándo será el Tecate Pa’l Norte 2027 y dónde se realizará?

El Tecate Pa’l Norte celebrará su edición número 15 los días 26, 27 y 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

El festival nació en 2012 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes del país, con propuestas de rock, pop, música electrónica, hip-hop y otros géneros.

Para esta edición especial, los seguidores esperan conocer qué agrupaciones y solistas formarán parte del cartel. Sin embargo, hasta el 10 de noviembre de 2026, los organizadores todavía no habían anunciado oficialmente a los artistas ni la fecha de presentación del lineup.

Aunque en redes sociales y páginas de entretenimiento circulan nombres de posibles participantes, estos deben considerarse rumores mientras no exista una confirmación por parte del festival.

La edición número 15 promete reunir nuevamente a miles de asistentes en Monterrey. Mientras llega el anuncio del cartel, los seguidores pueden revisar las modalidades de acceso y elegir la que mejor se ajuste a sus expectativas para disfrutar de tres días de música en el norte del país.