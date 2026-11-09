Feid en CDMX 2027: precios de boletos para The Green Star Tour 

¡El Ferxxo regresa a México! Feid confirmó tres conciertos en el país como parte de su gira FERXXO – THE GREEN STAR TOUR 2027, con presentaciones en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Para quienes esperan verlo en la capital, ya se dieron a conocer los precios de los boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes, donde las entradas van desde mil 512.75 hasta 4 mil 154 pesos, con cargos por servicio incluidos.

La presentación está programada para el próximo 21 de mayo de 2027 y la venta de entradas se realizará a través de Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos para Feid en el Palacio de los Deportes?

Los precios para el concierto de Feid en la CDMX contemplan cuatro zonas del recinto. Estos son los costos reportados, con cargos por servicio incluidos:

Nivel A – 4 mil 154 pesos

Nivel C – 4 mil 17.50 pesos

Nivel D – 2 mil 281.50 pesos

Nivel E – mil 512.75 pesos

Los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios durante el proceso de venta, por lo que se recomienda consultar las condiciones directamente en Ticketmaster antes de realizar la compra.

¿Cuándo son los conciertos de Feid en México en 2027?

El cantante colombiano llevará su nueva gira a tres ciudades mexicanas durante mayo de 2027. Estas son las fechas y los recintos confirmados:

Monterrey: miércoles 5 de mayo de 2027, en la Arena Monterrey.

miércoles 5 de mayo de 2027, en la Arena Monterrey. Guadalajara: jueves 13 de mayo de 2027, en la Arena VFG.

jueves 13 de mayo de 2027, en la Arena VFG. Ciudad de México: viernes 21 de mayo de 2027, en el Palacio de los Deportes.

Los tres espectáculos están programados para comenzar a las 20:00 horas.

La gira forma parte de un recorrido internacional que también contempla presentaciones en Estados Unidos y Canadá, antes de llegar a territorio mexicano.

Foto: Instagram feid

¿Cuándo es la preventa de boletos para Feid en México?

La venta de entradas para el FERXXO – THE GREEN STAR TOUR 2027 contempla diferentes etapas, dependiendo del tipo de acceso y del banco de los compradores.

Este es el calendario anunciado para México:

Venta Beyond: lunes 9 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 horas.

lunes 9 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 horas. Preventa Priority: lunes 9 de noviembre de 2026, a partir de las 12:00 horas.

lunes 9 de noviembre de 2026, a partir de las 12:00 horas. Preventa Banamex: martes 10 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 horas.

martes 10 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 horas. Venta a Fans: miércoles 11 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 horas.

miércoles 11 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 horas. Venta general: jueves 12 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 horas.

Las primeras etapas están dirigidas a clientes con accesos específicos, mientras que la venta a Fans requiere un registro previo en el sitio oficial de la gira, The Greenprint.

Para la preventa Banamex, los tarjetahabientes podrán acceder a la compra de entradas y a una promoción de tres meses sin intereses en compras que cumplan con las condiciones establecidas por el banco.

Feid

¿Dónde comprar boletos para Feid en CDMX?

Los boletos para el concierto de Feid en el Palacio de los Deportes estarán disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketmaster México.

Para evitar contratiempos durante la compra, se recomienda iniciar sesión con anticipación, verificar los datos de contacto y los métodos de pago registrados.

También es conveniente ingresar a la plataforma al menos 15 minutos antes del inicio de la venta para prepararse y acceder al proceso de compra.

El regreso del Ferxxo a México con su nueva gira permitirá a sus seguidores disfrutar de sus éxitos en tres de los principales recintos del país. Mientras tanto, quienes quieran verlo en la capital ya pueden consultar los precios y prepararse para la venta de entradas.

bgpa