Miranda! y Lali anuncian concierto en México; BOM llegará al Auditorio Nacional en 2027

¡El pop argentino llega a México! Miranda! y Lali confirmaron que llevarán su nuevo proyecto musical, BOM, a la Ciudad de México como parte de su gira Bailar o Morir Tour. Los artistas ofrecerán un concierto el próximo 10 de febrero de 2027 en el Auditorio Nacional, donde presentarán las canciones de su primer álbum colaborativo.

El anuncio marca la expansión internacional de esta nueva etapa musical, que reúne a Lali Espósito con Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!, en una propuesta que combina sus estilos y apuesta por el pop, los sonidos electrónicos y el baile.

Hasta el momento, esta es la única fecha anunciada para México, por lo que los seguidores de ambos proyectos tendrán una sola oportunidad confirmada para disfrutar de BOM en el país.

Miranda y Lali cantarán juntos en México Instagram

¿Cuándo es la preventa de boletos para Miranda! y Lali en México?

Los boletos para el concierto de BOM en el Auditorio Nacional estarán disponibles a través de Ticketmaster. La venta contempla dos etapas:

Preventa Banamex: martes 17 de noviembre de 2026.

martes 17 de noviembre de 2026. Venta general: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Por el momento, no se han anunciado los precios de las entradas ni las zonas disponibles del recinto.

Se recomienda a los seguidores de Lali y Miranda! mantenerse pendientes de los canales oficiales de Ticketmaster y del proyecto BOM para conocer los costos, horarios y condiciones de compra.

¿Cuándo y dónde se presentarán Miranda! y Lali en Latinoamérica?

Además de México, BOM llevará su espectáculo a otros países de Latinoamérica durante febrero de 2027. La gira contempla presentaciones en Chile, Perú y Uruguay.

Estas son las fechas anunciadas:

Ciudad de México: 10 de febrero de 2027, Auditorio Nacional.

10 de febrero de 2027, Auditorio Nacional. Santiago de Chile: 14 de febrero de 2027, Santander Arena.

14 de febrero de 2027, Santander Arena. Lima, Perú: 20 de febrero de 2027, Costa 21.

20 de febrero de 2027, Costa 21. Montevideo, Uruguay: 27 de febrero de 2027, La Rambla.

Antes de comenzar este recorrido internacional, el proyecto ofrecerá tres conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, programados para los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2026. Las tres presentaciones agotaron sus entradas en menos de tres horas.

Lali y Miranda compartieron las fechas de su gira Bailar o Morir Instagram

¿Qué es BOM, el proyecto musical de Miranda! y Lali?

BOM es una colaboración musical que reúne a Lali Espósito con Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes del grupo Miranda!, quienes decidieron unir sus propuestas para desarrollar un álbum y una identidad artística en conjunto.

El proyecto tomó forma después de que los músicos compartieran diferentes encuentros creativos. Lo que inicialmente comenzó como una idea para grabar versiones de canciones terminó convirtiéndose en un disco con composiciones originales.

El resultado fue Bailar o Morir, álbum que se estrenó el 3 de noviembre de 2026 bajo el sello Sony Music Argentina y que reúne diez canciones escritas por los tres artistas.

Entre los temas que conforman el material se encuentran:

Bailar o morir. Señora. En Italia. Migajas. Adonde. Hiperlove. Ganar. Piel. Helecho. Vivo del Pop.

La producción artística estuvo a cargo de Ale Sergi y Mauro de Tommaso, con influencias del italo disco, el dance pop y la música electrónica.

El espectáculo que preparan para los escenarios combinará las canciones del nuevo álbum con algunos de los éxitos más conocidos de Lali y Miranda!, en una propuesta que busca convertir los conciertos en una gran pista de baile.

Con este proyecto, los artistas argentinos comienzan una nueva etapa de colaboración que ahora llegará al público mexicano.

bgpa