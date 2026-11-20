The Beatles estrenaron este jueves un nuevo videoclip oficial para 'In My Life', su emblemática canción de 1965, con el joven actor británico Owen Cooper como protagonista. La producción cinematográfica toma como escenario principal las calles de Liverpool, ciudad natal del cuarteto, y recorre diversos puntos históricos ligados a la trayectoria musical de la banda.

Las directoras Jessica Swale e Irina Alexiu lideraron este proyecto audiovisual que narra una emotiva historia de amor y música a través de distintas generaciones. Durante el metraje, la cámara captura sitios icónicos de la urbe inglesa y espacios vinculados directamente con las composiciones del grupo, destacando entre ellos el legendario Strawberry Fields.

Owen Cooper tiene un vínculo con The Beatles y Liverpool. Foto: Captura de pantalla - The Beatles (YouTube)

Esta entrega visual acompaña a la nueva mezcla de ‘In My Life’ realizada en 2026, pieza central de la edición especial ampliada del álbum Rubber Soul. Dicho lanzamiento discográfico llegó al mercado a principios de octubre y reúne material inédito junto con grabaciones restauradas de una etapa determinante para John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Con este estreno, el catálogo de la agrupación británica suma una propuesta visual contemporánea que conecta sus armonías clásicas con las audiencias actuales. El recorrido por Liverpool funciona como un puente entre la memoria colectiva de sus seguidores veteranos y la sensibilidad estética de las nuevas generaciones de espectadores.

El vínculo de Owen Cooper con el cuarteto de Liverpool

Owen Cooper, de apenas 16 años, alcanzó reconocimiento internacional tras protagonizar su debut actoral en la exitosa serie británica de Netflix, Adolescencia. Su interpretación cautivó tanto a la crítica especializada como al público global, posicionándolo rápidamente como una de las promesas juveniles más sólidas dentro de la industria televisiva actual.

Más allá de su destacado trabajo frente a las cámaras, el joven intérprete declaró abiertamente su profundo fanatismo por The Beatles en múltiples entrevistas. Cooper aprovechó diversas ceremonias de premiación internacionales para rendir homenaje a la banda inglesa, demostrando que la música del cuarteto acompaña su formación artística y personal.

Owen Cooper saltó a la fama con la serie Adolescencia. Foto: Captura de pantalla - The Beatles (YouTube)

En mayo pasado, al subir al escenario para recibir el premio BAFTA de Televisión como mejor actor de reparto por Adolescencia, el actor recordó una célebre cita atribuida a John Lennon. Ante millones de televidentes, Cooper subrayó la influencia directa del compositor británico en su propia disciplina profesional.

Durante aquel discurso de agradecimiento, el artista afirmó que para alcanzar el éxito verdadero se necesitan “una obsesión, un sueño y, en tercer lugar, a los Beatles”. Meses después de pronunciar esas palabras en la gala británica, el intérprete concretó su participación estelar dentro del universo visual oficial del grupo.

Nuevos museos y experiencias del legado Beatle en Reino Unido

El lanzamiento del videoclip de 'In My Life' coincide estratégicamente con otros proyectos culturales de gran escala dedicados a preservar la huella histórica de The Beatles. La maquinaria creativa alrededor del cuarteto mantiene una agenda activa que expande su presencia física y turística en las principales ciudades del Reino Unido.

Apple Corps, la compañía encargada de gestionar los proyectos creativos y comerciales de la banda, anunció en octubre la apertura de una nueva sede en Liverpool para The Beatles Story. Este recinto abrirá sus puertas en 2028 y ofrecerá instalaciones renovadas para el museo oficial dedicado a la historia del cuarteto.

Paul McCartney asegura que los cuatro miembros de The Beatles medían casi lo mismo. Foto de FB: Paul McCartney

Por su parte, la ciudad de Londres recibirá el próximo año una nueva experiencia inmersiva centrada en la trayectoria del grupo británico. El proyecto ocupará el histórico edificio ubicado en el número 3 de Savile Row, inmueble que albergó las oficinas centrales de la banda durante el cierre de su carrera.

La azotea de esa dirección londinense pasó a la historia mundial por ser el escenario de la última actuación pública de The Beatles, celebrada el 30 de enero de 1969. Con estas aperturas culturales y el estreno junto a Owen Cooper, el legado musical del cuarteto reafirma su vigencia global en 2026.