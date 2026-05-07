Las ovejas detectives: La fantasía ayuda en tiempos difíciles

Molly Gordon (The Bear, 2022) entra al set de filmación y se encuentra a sí misma sola, mira a su alrededor y solamente hay grandes bultos, mismos que al momento de editar el filme que está haciendo se transformaron en decenas de ovejas que intentan descifrar un crimen en el cuál murió su cuidador.

Definitivamente fue un reto, pero siento que aprendí mucho y ahora tengo muchísimo respeto por la gente que hace películas de Marvel y actúa con un nivel completamente distinto de habilidades. Poco a poco me fui sintiendo más cómoda. A veces te sientes un poco ridícula, pero podía acercarme a Emma Thompson o a Nick Braun y decirles: “¿También se sintieron un poco raros actuando frente a una masa de cartón, a un blob de cartón?”. Y ellos me decían: “Sí, yo también”. Después todos fuimos mejorando cada día”, recuerda Molly en entrevista con Excélsior.

Pero hay algo más en esta historia basada en la novela Las ovejas de Glennkill de la escritora Leonie Swann. Y es que Molly ve en estas ovejas que intentan descubrir qué le pasó a su pastor George (Hugh Jackman), quien les leía novelas de misterio por las noches, y es la posibilidad que da explorar la naturaleza humana desde la perspectiva de unas ovejas.

“Esta película es como una fantasía, así que podemos explorar temas más oscuros a través de ella. Pero sí, por ejemplo, yo misma siento que mi perro me enseña muchísimo sobre la vida, su forma de comportarse a veces siento que es más humana, y pasa con estas ovejas también”, reflexiona.

Pero sobre todo lo que le permitió entender esta película a Molly es cómo incluso en la adversidad, como en los momentos que se viven de guerra en todo el mundo, siempre se debe permitir contemplar lo bueno.

“Sabes, formar parte de esta comunidad fue realmente un regalo. Y también creo que estar en una película que habla sobre aceptar el duelo y sobre que la vida es difícil, pero que aun así hay belleza en ella. Yo también estaba creciendo, haciéndome mayor mientras hacía esta película, y sobre todo lo hago en un momento que es complicado para estar vivos, ahora mismo. Así que estar rodeada de tanta alma fue realmente un regalo, ojalá pueda verlo el público”, aseguró.

Emma Thompson en Las ovejas detectives. Cortesía Amazon MGM Studios

Molly dará vida a la hija del pastor que aparece por sorpresa, y no se sabe hasta el final de la película si ella tuvo que ver con el atentado, navega entre luces y sombras, en este filme que llega a salas hoy.

“Fue divertido, realmente divertido ser ese personaje que no se sabe si es culpable o no, fue un reto también, lo único que puedo decir es lleguen hasta el final para descubrir”.