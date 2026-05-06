¡Euforia desbordada en el Zócalo! ARMY se vuelve loco por BTS

A pesar de los 30 grados de temperatura, miles de miembros de la comunidad ARMY se reunieron en el Zócalo para esperar la llegada de BTS a Palacio Nacional. Para muchos, esta concentración en el corazón de la capital era su única oportunidad de ver a los integrantes de la banda de K-Pop, especialmente para aquellos que no consiguieron boleto para sus conciertos.

No alcanzamos boleto gracias a los revendedores, esta es nuestra oportunidad de mínimo verlos cinco segundos, no importa, porque pues varias no alcanzamos boleto y bueno, aquí estamos esperándolos... para ver a quien nos salvó”, dijo una fan.

De última hora, la emoción se disparó con la noticia de que BTS saldría al balcón presidencial para saludar a sus seguidores. Ante esto, la euforia se apoderó del ARMY, y muchos no dudaron en dejar sus compromisos. “O sea, acabo de llegar, me salí de mi trabajo, pero aquí estoy”, comentó Patricia. Otra seguidora, Camila, que también salió de su trabajo, expresó el sentimiento general: “Es una de mis mayores sueños, la verdad el estar aquí... estoy súper feliz, voy a llorar, son súper lindos, son muy guapos y estoy muy emocionada”.

El ARMY se desbordó en lágrimas al ver a BTS Alejandro Aguilar

Un sentimiento que se desborda

Cuando la banda salió al balcón, la emoción fue incontenible. Las seguidoras gritaron de euforia. En menos de tres minutos, BTS dedicó unas palabras a sus fans.

Te amo y te quiero”, gritó Nam Joon desde el balcón.

Los integrantes de la banda de K-Pop dijeron “Extrañamos México” y se retiraron, no sin antes recordarles que las aman. Esta visita conmovió a sus fans hasta las lágrimas.

El ARMY pudo ver a sus ídolos en Palacio Nacional Daniel Betanzos

La emoción fue tan grande que incluso después de que la banda se retiró, la alegría continuó. Mariana, Regina y Margot compartieron: “Sigo emocionada, la piel chinita, me dan ganas de llorar y estamos súper contentas”.

El mensaje positivo de BTS

Más allá de la euforia, las seguidoras destacaron el impacto positivo que el grupo ha tenido en sus vidas.

Gabriela y Aranza señalaron que el grupo las "salvó" en un momento difícil: “me ayudó en un momento muy difícil, estaba pasando por, bueno, estaba cometiendo algo que no debía y escuché una canción de ellos fueron los que me salvaron”. Francia se sumó a este sentir, afirmando que a través de su música, le “han enseñado a amarme a mi misma y a poder salir adelante en situaciones en las que pues no sé, han sido muy difíciles para mí”.

Las ARMY se dieron cita en la plancha del Zócalo Daniel Betanzos

Además, Patricia explicó el uso del Army Bomb, un distintivo para dar “representación del grupo”, mientras que el color representativo, el morado, “significa esperanza y amor”.

Las ARMY dijeron que “BTS no solo es un grupo, es una sensación que te ayuda a vivir”.