¿Niño o niña? Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian el sexo de su tercer bebé

La familia de Samuel García y Mariana Rodríguez sigue creciendo. Apenas unos días después de anunciar que se convertirían nuevamente en padres, la pareja confirmó el este miércoles 6 de mayo el sexo de su tercer bebé.

La noticia fue compartida mediante un video publicado en redes sociales, donde el gobernador de Nuevo León y su esposa aparecen acompañados por sus hijas Mariel e Isabel en una emotiva revelación de género.

¿Es niño o niña? La pregunta del millón

En las imágenes se observa a la pareja sosteniendo a sus pequeñas mientras explotan un globo lleno de confeti rosa, momento que confirmó que una niña llegará a la familia García Rodríguez.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios por parte de seguidores, amigos y figuras públicas que felicitaron a la pareja por la llegada de su tercera hija.

¡Siento que estoy soñando!: el emotivo mensaje de Samuel García.

Tras compartir el video, Samuel García expresó la emoción que vive junto a su familia con un mensaje que enterneció a sus seguidores.

Además, agregó una dedicatoria para su futura bebé: “El más afortunado y feliz!! Gracias por escogernos, mi amoor”.

Las palabras del gobernador desataron una ola de reacciones, donde miles de usuarios destacaron la felicidad de la pareja y el ambiente familiar que proyectan constantemente en redes sociales.

Reacción de Mariana Rodríguez

Mientras tanto, Mariana Rodríguez también compartió imágenes y videos del momento especial, acumulando rápidamente miles de reproducciones y comentarios positivos.

La noticia tuvo un impacto inmediato en internet. En la página oficial de Facebook de Mariana Rodríguez, el video superó las 142 mil reacciones y acumuló más de 4 mil comentarios en pocas horas.

Por su parte, Samuel García también recibió más de 50 mil reacciones en sus publicaciones relacionadas con la revelación del sexo del bebé.

Mariana Rodríguez y Samuel García esperan a su tercer hijo Especial

Muchos seguidores admitieron que esperaban que la pareja anunciara la llegada de un niño, ya que desde que dieron a conocer el embarazo comenzaron las especulaciones sobre el posible primer varón de la familia.

Sin embargo, la confirmación de que será una niña fue recibida con entusiasmo por parte de los fans de la pareja, quienes celebraron que Mariel e Isabel tendrán una nueva compañera de aventuras.

Mariel e Isabel protagonizan el tierno momento familiar

Uno de los detalles que más llamó la atención del video fue la participación de las dos hijas de Samuel García y Mariana Rodríguez.

Mariel, la primogénita de la familia, recientemente cumplió tres años y ya es una de las figuras más populares en las redes sociales de sus padres. Durante la revelación se mostró sonriente mientras acompañaba a sus papás en el emotivo momento.

Por otro lado, Isabel, quien cumplirá su primer año en julio, también apareció en brazos de sus padres mientras caía el confeti rosa.

Mariana Rodríguez y Samuel García con sus hijas

Las imágenes enternecieron a los seguidores de la pareja, quienes destacaron la unión familiar y la cercanía que constantemente muestran en redes sociales.

La familia más mediática de la política mexicana

Con el paso de los años, Samuel García y Mariana Rodríguez se han convertido en una de las parejas más conocidas del país, mezclando la política con una intensa presencia digital.

Samuel García ha sabido construir una imagen cercana al público joven desde su llegada a la gubernatura de Nuevo León, mientras que Mariana Rodríguez se consolidó como una de las influencers más influyentes de México y una figura política con peso propio.

La pareja comparte constantemente aspectos de su vida cotidiana, desde eventos oficiales hasta momentos familiares, convirtiendo a sus hijos en protagonistas frecuentes de sus publicaciones.

Mariana Rodríguez y Samuel García con sus hijas

Mariel, nacida en marzo de 2023, fue la primera hija del matrimonio y rápidamente se convirtió en una sensación en redes sociales. Su nombre surgió de la combinación de “Mari”ana y Samu“el”.

Ahora, con la llegada de una tercera niña, la familia vuelve a colocarse en tendencia.

Una historia marcada por momentos difíciles y felicidad familiar

La llegada de este nuevo bebé también representa un momento especial para la pareja, luego de los momentos complicados que enfrentaron en años anteriores debido a pérdidas gestacionales que ambos compartieron públicamente.

Esa apertura sobre temas personales generó empatía entre muchos de sus seguidores, quienes acompañaron emocionalmente a la pareja durante esos procesos difíciles.

Por ello, el anuncio de este nuevo embarazo y la revelación del sexo de la bebé provocaron una enorme ola de cariño en redes sociales.

Mientras esperan la llegada de su tercera hija, Samuel García y Mariana Rodríguez continúan demostrando que su vida familiar sigue siendo uno de los temas que más interés despiertan entre los mexicanos, tanto en el ámbito político como en el digital.

AAAT*