'El diablo se viste a la moda 2' revela su primer tráiler; Andy se vuelve editora de Runway

El primer tráiler completo de El diablo viste a la moda 2 ya está aquí y deja claro que el pasado nunca se queda del todo atrás. A casi dos décadas del estreno de la cinta original, Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, vuelve al universo de Runway, ahora desde una posición de poder: es la nueva editora de reportajes de la revista. El regreso, sin embargo, no es precisamente cálido.

El avance abre con uno de esos dardos verbales que definieron a la saga. Nigel, el director artístico encarnado por Stanley Tucci, presenta a Andy con sarcasmo: “Bueno, miren lo que trajo TJ Maxx…”.

La broma se vuelve aún más punzante cuando Miranda Priestly, nuevamente interpretada por Meryl Streep, no parece recordar quién es Andy. Para ella, es apenas “una de las Emilys”, sugiere Nigel con diplomacia venenosa.

Andy ha cambiado… y eso incomoda

Uno de los momentos más comentados del tráiler llega en una escena entre Andy y Emily Charlton, el personaje de Emily Blunt. En un diálogo cargado de ironía, Emily le suelta: “Has cambiado. Tienes mucha más confianza. Pero conservaste esas cejas, ¿verdad?”. La frase resume el tono de la secuela: viejas rivalidades, nuevas jerarquías y una Andy que ya no es la asistente intimidada de antes.

A diferencia de la película de 2006, donde Andy entraba al mundo de la moda casi por accidente, el tráiler deja ver a una mujer segura, consciente de su influencia y con un lugar ganado dentro de la estructura editorial. Ese ascenso es precisamente lo que genera fricciones, sobre todo con Emily, cuya incomodidad se percibe desde el primer cruce de miradas.

Miranda y Andy en el primer avance de El diablo se viste a la moda 2 Especial

Miranda frente al ocaso de la industria impresa

La secuela no solo juega con la nostalgia. De acuerdo con lo que sugiere el tráiler, Miranda Priestly enfrenta ahora un reto distinto: el declive de la industria editorial impresa. La película parece dispuesta a explorar cómo una figura todopoderosa del mundo de las revistas lidia con un panorama donde la moda, la influencia y el consumo se han desplazado hacia lo digital.

Este enfoque conecta con la realidad actual del periodismo de moda y aporta una nueva capa al personaje de Miranda, quien ya no solo impone tendencias, sino que lucha por mantener vigente un modelo que se desmorona.

Un elenco que mezcla nostalgia y caras nuevas

Además del regreso de Hathaway, Streep, Blunt y Tucci, El diablo viste a la moda 2 recupera a Tracie Thoms y Tibor Feldman, mientras suma un reparto amplio de nuevos personajes. Entre las incorporaciones destacan Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom, Patrick Brammall y Lady Gaga.

Detrás de cámaras también hay continuidad: el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna regresan, con Wendy Finerman y Karen Rosenfelt como productoras.

¿Cuándo se estrena 'El diablo se viste a la moda 2'

El diablo se viste a la moda 2 tiene previsto su estreno en cines el 1 de mayo, apostando por una mezcla de sátira, nostalgia y comentario contemporáneo sobre el poder, la moda y la reinvención profesional.

El tráiler deja claro que, aunque Andy ya no corre con cafés, el precio de volver a Runway sigue siendo alto.