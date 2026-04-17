El video de “Drop Dead” de Olivia Rodrigo ya está disponible y llega como el primer movimiento claro hacia su próximo álbum. La cantante eligió lanzar el sencillo acompañado de un videoclip grabado en el Palacio de Versalles, apostando desde el inicio por una estética distinta a lo que había mostrado antes.

Con este estreno, Olivia Rodrigo no solo presenta una nueva canción: también empieza a definir el tono de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer disco de estudio.

Versalles como escenario de una historia íntima de Olivia Rodrigo

El video de “Drop Dead” se desarrolla completamente dentro del Palacio de Versalles. A lo largo del recorrido, Rodrigo aparece desplazándose entre salones y pasillos, en una puesta que mezcla lo ornamental con una narrativa más personal.

Dirigido por Petra Collins, el videoclip no sigue una estructura tradicional. En lugar de construir una historia lineal, se apoya en imágenes que acompañan el tono emocional de la canción.

Uno de los momentos más claros del video ocurre cuando la cantante toma una guitarra y comienza a interpretar el tema en medio del espacio, integrando el lugar como parte de la experiencia, no solo como fondo.

Olivia Rodrigo estrena “Drop Dead”: primer adelanto de su nuevo álbum Captura de Pantalla

“Drop Dead” y el tipo de historia que cuenta Olivia Rodrigo

En lo musical, “Drop Dead” se aleja del drama más frontal de sus primeros lanzamientos y se enfoca en una idea más específica: el enamoramiento visto desde lo digital.

La letra habla de observar, seguir y construir una conexión a través de internet, algo que se refuerza con referencias culturales como Just Like Heaven, que aparece dentro de la narrativa del tema.

Este enfoque no es nuevo en su carrera, pero aquí se presenta con una intención más directa, menos explosiva y más centrada en el detalle emocional.

La canción fue producida nuevamente por Dan Nigro, con quien Rodrigo ha trabajado desde su debut, y coescrita con Amy Allen.

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El primer movimiento de su tercer álbum

El lanzamiento de “Drop Dead” funciona como una especie de introducción al nuevo disco. La propia cantante lo definió como el punto de partida de esta etapa, dejando claro que no se trata de un sencillo aislado.

Su próximo álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, será el tercero en su carrera, después de Sour y Guts, dos proyectos que consolidaron su lugar dentro del pop actual.

A diferencia de esos discos, este nuevo material comienza con una propuesta más contenida en lo sonoro, pero con una carga visual más marcada desde el inicio.

El lanzamiento del álbum está programado para el 12 de junio, y antes de esa fecha, Olivia Rodrigo ya tiene una aparición confirmada en Saturday Night Live, donde participará como conductora e invitada musical.

Con el video de “Drop Dead” de Olivia Rodrigo, el nuevo álbum empieza a tomar forma desde un enfoque más visual que discursivo. La elección de Versalles, la dirección del video y el tipo de historia que plantea la canción apuntan a una etapa que se construye desde otro lugar.

A semanas del lanzamiento completo, este primer sencillo deja ver cómo la artista está reorganizando su narrativa, sin repetir exactamente lo que ya había hecho en sus discos anteriores.