Cazzu deslumbra con diseño hecho a mano en su debut como actriz

Cazzu sigue expandiendo su carrera y ahora sorprende con un nuevo reto profesional: su debut como actriz. La artista argentina acaparó todas las miradas durante la premiere de la película ‘Risa y la cabina del viento’, donde no solo celebró su incursión en el cine, sino que también se convirtió en protagonista de la alfombra roja gracias a un impactante look hecho completamente a mano.

¿Quién creo el vestido de Cazzu para su debut como actriz?

El estreno, realizado en Buenos Aires, marcó un momento clave en la trayectoria de la cantante, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli. Reconocida por su estilo audaz y su presencia en la escena urbana, 'La Jefa' demostró que su influencia también se extiende al mundo del cine y la moda.

Para esta ocasión especial, Cazzu apostó por un diseño único confeccionado en crochet, una técnica artesanal que pocas veces se ve en eventos de gala. El vestido, creado por el diseñador argentino Lucas Hortiguera, destacó por su acabado metálico en tonos grises, así como por sus transparencias estratégicas que aportaban sensualidad y elegancia.

La artista impactó con un vestido metálico tejido a mano en crochet. Mezcalent

La pieza, ajustada al cuerpo, resaltaba la silueta de la artista y presentaba un juego de flecos con efecto degradado que iba del blanco al negro, pasando por matices dorados. Este detalle no solo aportaba movimiento, sino que evocaba la estética de los años 20, inspirada en las icónicas flappers y el glamour del Charleston.

El propio diseñador compartió en redes sociales algunos detalles del proceso creativo, explicando que la base del vestido fue tejida con hilo de seda vegetal y que los flecos fueron elaborados mediante una técnica conocida como “cadeneta”. Aunque no pudo mostrar el paso a paso completo debido al robo de su celular, dejó claro que se trató de una pieza laboriosa y completamente artesanal.

¿Quién es el estilista de Cazzu?

El look no fue casualidad. Detrás de esta elección también estuvo el estilista Jorge León, quien ha acompañado a Cazzu en la construcción de su imagen pública. Juntos han consolidado una estética que mezcla transparencias, cortes asimétricos y detalles llamativos, siempre alineados con la personalidad fuerte y auténtica de la cantante.

La estética del vestido evocó el glamour de los años 20. Mezcalent

En esta ocasión, el uso del crochet —tradicionalmente asociado a estilos bohemios o playeros— se reinventó para la alfombra roja, demostrando que lo artesanal también puede ser sinónimo de alta moda. Cazzu logró así un equilibrio entre lo experimental y lo sofisticado, reafirmando su lugar como referente de estilo.

¿De qué trata la película Risa y la cabina del viento?

Más allá del impacto fashionista, la noche también celebró el debut actoral de la cantante. En 'Risa y la cabina del viento', dirigida por Juan Cabral, Cazzu interpreta a la madre de la protagonista en una historia cargada de emoción y sensibilidad, que gira en torno al deseo de una niña por reencontrarse con su padre fallecido.

La película presenta una historia emotiva sobre lazos familiares. Mezcalent

Este nuevo proyecto marca una evolución en su carrera, sumando la actuación a su ya consolidado camino en la música, donde ha destacado como cantante, compositora y escritora. Además, Cazzu confirma que su estilo es una extensión de su identidad artística y demuestra que está lista para conquistar nuevos escenarios.