El nombre de Olivia Rodrigo volvió a encender conversaciones entre fans tras la aparición de misteriosos anuncios en tonos rosados en ciudades clave como Los Ángeles y Londres.

Sin confirmar directamente el lanzamiento, todo apunta a que la cantante está preparando el terreno para su nuevo álbum, uno que ya comienza a perfilarse como el más personal de su carrera.

Y es que después del impacto global de “Sour” y su consolidación con “Guts”, la artista parece lista para dar un paso distinto, con una propuesta que mezcla romanticismo, nostalgia y una dosis inesperada de experimentación.

Olivia Rodrigo creando música en Londres IG Olivia Rodrigo

Un disco con “canciones de amor tristes”

En una reciente charla con British Vogue, la intérprete dejó entrever el corazón de su próximo proyecto: un repertorio centrado en “canciones de amor tristes”.

Lejos de lo superficial, Rodrigo explicó que sus temas favoritos dentro del género siempre han tenido un matiz de incertidumbre o deseo.

La cantante también confesó que escribir desde un momento emocionalmente estable fue uno de los mayores retos durante este proceso creativo.

La inspiración, según sus propias palabras, no siempre aparece cuando todo va bien, lo que la llevó a explorar nuevas formas de conectar con sus emociones.

Este enfoque no es del todo nuevo en su carrera, pero sí marca una evolución. Mientras en sus primeros discos predominaba el desamor adolescente, ahora apunta a historias más complejas, donde el amor también puede sentirse incierto, contradictorio o incluso incómodo.

“Canciones de amor tristes”: Esto se sabe del nuevo álbum de Olivia Rodrigo Reuters

La influencia de Londres en su nueva etapa

Otro elemento clave en esta nueva era es la ciudad de Londres. Rodrigo pasó largas temporadas en la capital británica mientras trabajaba en el álbum, lo que terminó impregnando varias de las canciones con una atmósfera particular.

Estas experiencias personales no solo marcaron el sonido, sino también las historias que contará en este proyecto.

Su estancia en Reino Unido coincide, además, con su relación con el actor Louis Partridge, lo que ha despertado aún más curiosidad entre sus seguidores sobre posibles referencias en las letras.

“Canciones de amor tristes”: Esto se sabe del nuevo álbum de Olivia Rodrigo Europa Press

Un sonido más experimental de lo esperado

Quienes ya han tenido un primer acercamiento al disco lo describen como el trabajo más experimental de la artista hasta ahora. Entre las pistas adelantadas, destaca una canción con tintes de soft rock que ha sido calificada como envolvente y poco convencional dentro de su estilo habitual.

Este giro no resulta del todo inesperado si se considera su evolución en vivo, especialmente tras presentaciones de alto perfil como su paso por Glastonbury, donde incluso compartió escenario con Robert Smith, líder de The Cure.

La posibilidad de que Rodrigo explore nuevos géneros también responde a una tendencia clara entre artistas de su generación: evitar encasillarse.

“Canciones de amor tristes”: Esto se sabe del nuevo álbum de Olivia Rodrigo Europa Press

El respaldo inesperado de una leyenda

El propio Robert Smith ha reconocido públicamente su admiración por Rodrigo. Según reveló, quedó enganchado a su música tras escuchar “Drivers License”, lo que lo llevó a explorar sus discos completos.

Aunque admite no ser parte del público objetivo tradicional de la cantante, destacó la calidad de sus composiciones, reforzando la idea de que su música logra cruzar generaciones.

Mientras los teasers rosados siguen apareciendo y las pistas sobre el álbum se acumulan, todo indica que Olivia Rodrigo está afinando una nueva etapa que podría redefinir su sonido y su narrativa emocional.