¿Oliver Tree fue amenazado de muerte? La verdad detrás del rumor viral que circula en redes

Oliver Tree murió el pasado 14 de junio luego de un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil; tras la noticia comenzó a surgir el rumor de que previamente habría denunciado haber recibido amenazas de muerte por parte de su antigua disquera, Atlantic Records.

Cabe destacar que, en abril 2026, Oliver se separó de la disquera. Según sus propias declaraciones, el problema no era solamente creativo, sino que sentía que la disquera dejó de respaldar su música como antes. Él señaló que había invertido mucho esfuerzo en su carrera y que sentía que la compañía no estaba mostrando el mismo interés.

Tras la separación, Oliver Tree comenzó a presentar una nueva etapa más independiente mediante su propio sello, Alien Boy Records. También habló de hacer música de una forma más libre, incluso alejándose de la estructura tradicional de una gran disquera.

Su álbum Love You Madly, Hate You Badly fue presentado como un proyecto mucho más personal, con un enfoque más cercano al "hazlo tú mismo".

¿Oliver Tree fue amenazado de muerte por su exdisquera?

Oliver Tree murió el pasado 14 de junio. Especial

El rumor comenzó a circular cuando los seguidores retomaron videos y publicaciones de Oliver Tree en los que hablaba de su salida de Atlantic Records.

En los mensajes, el artista describió su experiencia con la compañía como muy negativa y aseguró que su proyecto más reciente estuvo cerca de ser cancelado.

Oliver afirmó que le habían informado que su álbum Love You Madly, Hate You Badly ya no sería lanzado bajo la estructura que esperaba y dijo que la relación con la disquera se había convertido en una situación frustrante. También aseguró que no había recibido el apoyo de marketing que esperaba para videos y promoción.

A partir de ahí, algunos usuarios en TikTok, Reddit y X comenzaron a interpretar la separación como una disputa más grave, y la palabra "amenazas" empezó a aparecer en publicaciones virales. Sin embargo, esas afirmaciones provienen de especulación de usuarios, no de una denuncia de Oliver Tree ni de documentos que prueben amenazas.

Hasta ahora no existe evidencia pública ni una declaración oficial que confirme que Oliver Tree recibió amenazas de muerte por parte de su antigua disquera. Lo que existe es una declaración en video del cantante, pero en ningún momento se le escucha decir sobre alguna supuesta amenaza o advertencia de muerte por parte de su exdisquera.

Accidente de helicóptero en Brasil

Oliver Tree murió el 14 de junio de 2026 a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil. El cantante estadounidense viajaba en una de las aeronaves que chocaron en pleno vuelo; el accidente dejó seis personas fallecidas.

La tragedia ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con los primeros reportes, dos helicópteros colisionaron mientras estaban en el aire y uno de ellos terminó cayendo sobre un estacionamiento de vehículos, provocando un incendio. Las autoridades brasileñas abrieron una investigación para determinar qué causó el choque.

Entre las víctimas también estuvieron el creador de contenido argentino Gaspar Prim y otras personas vinculadas con la producción audiovisual y la aviación.

Oliver Tree se encontraba en medio de una gira mundial. Había pasado por distintos países de Latinoamérica y recientemente se había presentado en São Paulo antes del accidente. Tenía programadas más fechas internacionales como parte de la promoción de su álbum Love You Madly, Hate You Badly.

El artista era conocido por su estética excéntrica, desde su característico corte de cabello hasta su ropa retro y una personalidad casi de personaje ficticio, pero detrás de esa imagen también había una carrera consolidada con canciones virales como Life Goes On, Miss You y Alien Boy.