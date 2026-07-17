Así reaccionó Hilary Duff al recibir un Dr. Simi inspirado en su icónico vestido de estrellas

Los peluches del Dr. Simi ya son una tradición en los conciertos de muchos artistas, pero esta vez fue Hilary Duff quien se llevó una inesperada sorpresa al recibir una versión inspirada en uno de los looks más emblemáticos de su gira Lucky Me.

El tierno momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde los fans celebraron la reacción de la cantante al descubrir el detalle personalizado.

Hilary Duff recibió un Dr. Simi inspirado en su vestido de estrellas

A través de redes sociales, una usuaria compartió el momento en que Hilary Duff recibe el popular peluche del Dr. Simi, caracterizado con el vestido de estrellas que la cantante luce durante su gira Lucky Me.

En el video se observa a la intérprete sonriendo mientras toma el peluche y lo muestra emocionada al público.

Los seguidores destacaron que la cantante pareció encantada con la recreación de su look, inspirado en el diseño de la creadora Kelsey Randall. Incluso señaló que disfruta ver en TikTok cómo sus fans recrean este vestido de estrellas.

Aunque la publicación no especifica en qué concierto ocurrió el momento, la presentación más reciente de la artista fue en el Kia Forum, en Los Ángeles, California.

El vestido de estrellas de Hilary Duff se volvió viral en TikTok

El vestido de estrellas que Hilary Duff utiliza durante su gira se ha convertido en uno de los looks más comentados entre sus seguidores.

En TikTok, algunos de sus fans han compartido videos donde confeccionan sus propias versiones inspiradas en el diseño original de Kelsey Randall, convirtiéndolo en una de las tendencias más populares relacionadas con el tour.

La propia diseñadora celebró la oportunidad de vestir a la cantante y compartió su emoción en Instagram.

"¡¡¡Esto sí que es un sueño!!! @hilaryduff cerrando la primera noche de la gira mundial Lucky Me con un vestido de estrellas fosforescentes diseñado a medida por #Kelsey Randall", se lee en la publicación.

¿Cuándo vendrá Hilary Duff a México?

Aunque la tradición de regalar peluches del Dr. Simi nació en México, hoy ya forma parte de conciertos en distintas partes del mundo.

Los fans mexicanos también podrán intentar sorprender a Hilary Duff cuando visite el país en febrero de 2027, donde ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes, los días 12 y 13 de febrero.

Hasta el momento, aún hay boletos disponibles con precios que van desde 1,091.25 pesos hasta 2,083.25 pesos, sin considerar cargos por servicio.

Hilary Duff recibe un peluche Dr. Simi con su vestido de estrellas durante un concierto Foto: Cuartoscuro.com / Pedro Kristian López

Este momento demuestra cómo el fenómeno de los peluches del Dr. Simi continúa cruzando fronteras y conquistando a artistas internacionales, quienes reciben con entusiasmo estos detalles personalizados que ya forman parte de la cultura de los conciertos.