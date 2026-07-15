La Odisea de Christopher Nolan llegará a la Cineteca Nacional; podrá verse en 35 mm

El estreno de La Odisea sigue generando emoción a los fans y esta vez la Cineteca Nacional confirmó que proyectará la película de Christopher Nolan y con esto será la única sede del país donde podrá verse en formato de 35 mm.

Además de la sede ubicada en Xoco, la película también llegará a las instalaciones de Cineteca Chapultepec y Cineteca Nacional de las Artes (Cenart). Sin embargo, únicamente la sede principal ofrecerá funciones en ese formato, pensado para quienes buscan vivir una experiencia más cercana al cine tradicional.

La Cineteca Nacional tendrá la única función en 35 mm

La Odisea podrá verse en 35 mm, un formato que cada vez es menos común en las salas comerciales y que suele ser muy apreciado por cinéfilos y coleccionistas.

Aunque la película fue filmada completamente con cámaras IMAX, la proyección en 35 mm representa una alternativa para quienes disfrutan la experiencia del cine en película fotográfica.

Por ahora, la Cineteca Nacional compartió el cartel del estreno con fecha del 16 de julio, pero todavía falta que las funciones aparezcan oficialmente en su programación semanal.

Debido a que la cartelera suele actualizarse los viernes, existe la posibilidad de que las proyecciones queden disponibles oficialmente a partir del 17 de julio.

La Cineteca Nacional proyectará La Odisea de Christopher Nolan en formato de 35 mm. X @Aglaia_Berlutti

¿De qué trata La Odisea de Christopher Nolan?

La nueva película adapta La Odisea, el poema épico atribuido a Homero, considerado una de las obras más importantes de la literatura universal.

La historia sigue el viaje de Odiseo, rey de Ítaca, quien intenta regresar a su hogar después de la guerra de Troya. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos que prolongan su regreso durante varios años.

En su recorrido se enfrenta a personajes como el Cíclope Polifemo, la hechicera Circe, las Sirenas y la ninfa Calipso, mientras en Ítaca su esposa Penélope y su hijo Telémaco esperan noticias de su regreso.

Christopher Nolan adelantó que la película no seguirá un orden cronológico tradicional. La historia comenzará cuando ya han pasado diez años desde el final de la guerra de Troya y el reino atraviesa una crisis por la ausencia de su gobernante.

La nueva película de Christopher Nolan tendrá una exhibición especial en la Cineteca Nacional. X @Aglaia_Berlutti

La primera película filmada completamente con cámaras IMAX

Además de adaptar uno de los relatos más famosos de la literatura, La Odisea también representa un reto técnico para Christopher Nolan.

La producción se convirtió en el primer largometraje comercial filmado completamente con cámaras IMAX, una tecnología que hasta ahora solo se utilizaba parcialmente debido a las limitaciones del equipo.

Para conseguirlo, IMAX desarrolló junto al director un sistema que permitió grabar diálogos sin el ruido habitual de las cámaras.

Fiel a su estilo, Nolan también redujo al mínimo el uso de efectos digitales y apostó por escenarios reales, construcciones físicas y miles de extras para recrear las principales secuencias de la historia.

La sede de Xoco será la única en México donde La Odisea podrá verse en 35 mm. X @Aglaia_Berlutti

¿Cuándo se estrena La Odisea en México?

La Odisea llegará a los cines de todo el mundo el 16 de julio, distribuida por Warner Bros. Pictures.

En México, la película también formará parte de la programación de la Cineteca Nacional, donde la sede de Xoco ofrecerá la única proyección en 35 mm anunciada hasta ahora.