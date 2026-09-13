¡Internet no perdona! Gael García critica ‘La Odisea’ por estar hablada en inglés y desata polémica

¡Internet no perdona! Las redes sociales se llenaron de polémica después de que se hiciera viral una declaración de Gael García, donde critica La Odisea por estar hablada en inglés y no poder apreciar la película.

Y es que en una era marcada por la inmediatez de las redes sociales y la cultura de la cancelación, las opiniones de las figuras públicas sobre las grandes producciones son analizadas con microscopio por audiencias cada vez más exigentes.

Si bien García Bernal se encuentra en medio de la promoción de su siguiente proyecto (Hombre al agua, recientemente presentado en Venecia); el centro del huracán mediático lo ocupa una serie de comentarios expresados en una entrevista de corte literario.

La controversia abrió conversación sobre cómo el eurocentrismo sigue siendo parte de la industria del entretenimiento, el rigor en las adaptaciones de la literatura universal y la forma en que el público percibe las declaraciones de los intérpretes latinoamericanos cuando cuestionan las dinámicas de las grandes producciones anglosajonas.

Gael García critica ‘La Odisea’ por estar hablada en inglés TikTok @gaelgarciabdaily

Gael García no puede ver La Odisea por “estar hablada en inglés”

Durante su participación en un programa sobre literatura y cine, Gael García contó cómo no puede ver La Odisea por una cuestión lingüística:

Me pasa con La Odisea, no puedo verla porque no puedo ver a Odiseo hablando en inglés. Nunca me lo imaginé en inglés.

Según la perspectiva expuesta por el histrión, la desconexión entre el contexto histórico-geográfico de la Antigua Grecia y el uso del idioma inglés rompe por completo la inmersión narrativa:

Me lo imaginaba con una voz interior y como una película de acción; porque no quiero que contamine lo que yo me inventé cómo eran las islas a las que llegaban.

Las redes sociales aplauden y rechazan la crítica de Gael García

Usuarios en plataformas como X e Instagram calificaron las palabras del actor como una postura extrema y de un elitismo cultural poco justificado. Además, la conversación rápidamente se transformó en contenido humorístico y con memes, sobre cómo el actor llevó demasiado lejos su crítica al cine comercial.

Dentro de los comentarios más incisivos que circularon en medios digitales, se llegó a calificar a García Bernal con adjetivos dirigidos a cuestionar su postura intelectual. Tanto analistas de entretenimiento y usuarios enfatizaron que el cine comercial siempre ha utilizado convenciones lingüísticas para hacer accesibles las historias a audiencias masivas, por lo que descalificar un proyecto bajo ese único criterio fue percibido como una actitud "alzada" o desconectada de la realidad del consumo cinematográfico global.

Además, internet sacó a relucir la participación previa del actor en producciones anglosajonas ambientadas en contextos no angloparlantes.

La Odisea Universal Studios

Sin embargo, sus fanáticos también mostraron apoyo a Gael García, argumentando que el público contemporáneo está cada vez más habituado al consumo de contenido en su idioma original gracias a las plataformas de streaming.

El éxito global de series y películas internacionales en su lengua materna demuestra que las audiencias modernas son capaces de conectar con historias complejas a través de subtítulos, lo que vuelve cada vez más anacrónica la insistencia de traducir mundos antiguos al inglés norteamericano o británico.