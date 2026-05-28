Obsession: La película de terror que nació por un episodio de Los Simpson

El director Curry Baker confirmó que un episodio clásico de Los Simpson sirvió como inspiración directa para estructurar la trama de Obsession. La nueva película de terror arrasa en la taquilla internacional y superó con creces las expectativas comerciales de los grandes estudios de cine.

La perturbadora cinta multiplicó cien veces su presupuesto original durante sus primeras semanas de exhibición en las salas estadounidenses. El cineasta reveló el origen exacto de su exitosa historia durante una reciente entrevista exclusiva para la prestigiosa revista Variety.

El realizador explicó que la chispa creativa surgió repentinamente tras ver una reposición televisiva de la famosa familia amarilla. El segmento en cuestión pertenece a un mítico especial de Halloween donde el personaje de Homero adquiere una misteriosa mano de mono que concede peticiones.

Póster promocional de Obsession. Foto: Universal Pictures

Los actores Michael Johnston e Inde Navarrette encabezan el talento principal de esta macabra y sangrienta historia de amor adolescente. La narrativa sigue muy de cerca los pasos de Bear, un joven estudiante que vive profundamente enamorado de Nikki desde su infancia sin recibir correspondencia sentimental.

La desesperación empuja al protagonista a tomar una decisión límite y recurrir a las oscuras fuerzas de lo sobrenatural. El muchacho pide el deseo absoluto de conquistar el corazón de la chica, obteniendo resultados afirmativos casi de forma inmediata.

El lado oscuro de los deseos sobrenaturales

La magia negra transforma la aparente comedia romántica en una verdadera pesadilla sangrienta para los jóvenes personajes de la obra. Nikki desarrolla una fijación enfermiza por Bear y cruza límites perturbadores para demostrar la intensidad de su devoción absoluta frente al mundo.

La muchacha persigue a su compañero a todas partes y ejecuta acciones sumamente violentas para mantener viva esa relación artificial. El guion explora magistralmente las consecuencias catastróficas de alterar el libre albedrío mediante elementos esotéricos y fuerzas ocultas totalmente incontrolables.

Bart sosteniendo una mano de mono. Foto: Disney/FOX

El icónico episodio animado de Los Simpson toma sus raíces literarias del famoso cuento corto titulado The Monkey's Paw. El escritor británico W.W. Jacobs publicó este relato en el año 1902 para advertir a los lectores sobre los peligros ocultos detrás de la codicia humana.

La obra literaria clásica instauró en la cultura popular la famosa premisa de tener mucho cuidado con lo que uno desea. Múltiples producciones de Hollywood adaptaron este macabro concepto a lo largo de las décadas para asustar a distintas generaciones de espectadores en los cines.

Una nueva visión para el cine de terror

Curry Baker reconoció que la industria cinematográfica explotó esta temática en innumerables ocasiones durante todo el siglo pasado. El director buscó inyectar una dosis de frescura al género mediante un enfoque mucho más disparatado y violento que todos sus competidores y predecesores.

El personaje de Nikki en Obsession. Foto: Universal Pictures

El creativo norteamericano visualizó las posibilidades infinitas del concepto original tras observar el caos generado por el patriarca de Los Simpson. Ese simple instante frente al televisor detonó la escritura del guion que hoy paraliza de miedo a miles de asistentes en las butacas de Norteamérica.

La exitosa producción ya domina por completo la cartelera de Estados Unidos y prepara su inminente expansión hacia otros mercados internacionales. Las salas de México proyectaron el largometraje desde el 15 de mayo de 2026 siendo un sorprendente éxito en la taquilla nacional.