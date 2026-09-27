Yolanda Andrade dejará de tomar  medicamentos, pero hará una excepción: "Quiero alejarme de todo" 

Yolanda Andrade volvió a hablar con sus seguidores sobre el proceso de salud que ha atravesado. La conductora compartió cómo han sido sus últimos meses tras algunas visitas al hospital, estudios médicos y cambios en su vida diaria.

En su mensaje, reconoció que hay días especialmente difíciles. También se refirió a los comentarios que recibe en redes sociales y a las personas que la han acompañado mientras le detectaron su enfermedad.

Especial

Yolanda Andrade quiere reducir los medicamentos que toma

Después de más de año y medio de estudios y visitas a distintos hospitales, la presentadora dijo que desea alejarse poco a poco de los medicamentos. Aclaró, sin embargo, que planea seguir tomando los que necesita para controlar el dolor.

“He decidido que ya no voy a tomar medicamentos, solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco quiero alejarme de todo”, adelantó este fin de semana en una transmisión que hizo en Instagram.

Yolanda Andrade Especial

Yolanda Andrade habló de lo que quiere hacer de ahora en adelante, pero no dio detalles sobre cuáles medicamentos dejaría de tomar ni cuándo comenzaría a hacerlo. Mientras tanto, explicó que recibe parte de su tratamiento a través de un segundo catéter.

Al recordar lo que ha vivido desde que comenzaron las evaluaciones médicas, resumió el desgaste que este periodo ha significado para ella.

“Ha sido un año muy difícil para mí, muy muy muy difícil”.

Yolanda Andrade cuenta cómo le han afectado sus problemas de salud

Los cambios no se han limitado a sus visitas al médico. Según relató, en ocasiones ha necesitado ayuda para realizar actividades diarias y ha pasado por momentos en los que tiene dificultades para hablar.

“Hay días que no me he podido parar, que me he caído, me ha tenido que cargar mi hermana para ir al baño, de pronto no puedo hablar, de pronto ya puedo hablar con otra medicina”.

Captura de pantalla

La conductora también expresó su agradecimiento a quienes han estado cerca de ella durante este proceso. Mencionó a su psiquiatra, su psicóloga y su padrino de Alcohólicos Anónimos entre las personas que la han acompañado.

Junto con ese apoyo, Andrade dijo que ha tenido que lidiar con mensajes ofensivos en Instagram. Lamentó que algunas personas hagan señalamientos sobre ella sin conocer lo que está viviendo y citó ejemplos de lo que le escriben: “‘Pinc… drogadicta’, ‘borracha’, ‘¿por qué dijiste eso de fulana de tal’”.

Yolanda Andrade habla del pronóstico que recibió

Otro de los temas que abordó fue una conversación con uno de sus médicos sobre el tiempo que le quedaría de vida. Andrade aseguró que respeta a los profesionales que la atienden, aunque no quiere aceptar ese pronóstico como una fecha definitiva.

“‘Tú eres un doctor, yo te respeto, pero tú no eres Dios, no me vas a decir a mi cuándo me voy a morir’”, contó sobre lo que le respondió.

Sus declaraciones llegan después de que diera a conocer que padece esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Yolanda Andrade también ha dicho que tiene cefalea en racimos.

De acuerdo con Mayo Clinic, la ELA afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal y lleva a la debilidad muscular y otros síntomas que empeoran con el tiempo.

Por otra parte, la institución explica que la cefalea en racimos es un tipo de dolor de cabeza grave y poco frecuente que causa un dolor intenso en el ojo o alrededor de este, en un lado de la cabeza.